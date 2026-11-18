Para la puesta en valor de los activos de Petroperú, un equipo técnico de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), junto con representantes de la petrolera estatal, realizó una visita de evaluación al terminal de combustibles Pisco, ubicado en la región Ica . La inspección permitió conocer las condiciones actuales de operación de esta infraestructura.

El terminal de Pisco cuenta con una capacidad de almacenamiento aproximada de 300 mil barriles y mantiene activas sus operaciones de recepción, almacenamiento y despacho para distribuidores mayoristas de combustibles como diésel DB5, gasolinas y Turbo A1.

Asimismo, se han registrado picos de hasta 12 mil barriles diarios de despacho de productos, lo que evidencia el gran potencial comercial de este activo y su capacidad para contribuir al abastecimiento de combustibles en la región.

ProInversión en terminal Pisco, Ica, en noviembre 2026. Foto: ProInversión

Sin embargo, aprovechar las capacidades de este activo también supone importantes desafíos en materia logística, técnica y financiera. Para impulsar su desarrollo, se requieren acciones que permitan mejorar sus condiciones actuales y optimizar su capacidad operativa y comercial.

En esa línea, durante la visita, los equipos técnicos evaluaron el potencial para ampliar su capacidad de almacenamiento y desarrollar intervenciones que permitan mejorar su desempeño. La propuesta de ProInversión contempla la incorporación de capital privado para potenciar la infraestructura y fortalecer la gestión del terminal, manteniendo su titularidad en manos de Petroperú.

ProInversión en terminal Pisco, Ica, en noviembre 2026. Foto: ProInversión

Adicionalmente, como parte de las acciones técnicas que acompañan este proceso, la agencia de promoción de la inversión viene recopilando y revisando la documentación relacionada con las políticas corporativas de Petroperú y los procedimientos establecidos para su aplicación. Por su parte, Petroperú trabaja en la revisión de los instrumentos de gestión ambiental y permisos necesarios para la continuidad de las operaciones.

Cabe mencionar que, en los próximos meses, ProInversión continuará con el cronograma de visitas técnicas a los distintos activos no estratégicos de la petrolera estatal peruana como parte de las acciones que viene desarrollando en el marco del Decreto de Urgencia N° 010-2025, que establece la reorganización patrimonial y operativa de Petroperú.