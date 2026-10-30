El paquete total, que contempla hasta 10 activos, podría sumar a las cuentas de la petrolera estatal mínimo unos US$ 23 millones de resultar exitosa. Y, de acuerdo a fuentes con conocimiento directo del proceso de reorganización de Petroperú, ha generado fuertes expectativas en el sector empresarial.

¿Cuándo se realizará el acto público de la subasta de estos activos y qué nos dice del manejo de la empresa pública en años pasados? Especialistas lo comentan para este Diario.

Casas de playa y terrenos en balnearios

El último lunes ProInversión publicó las bases de la segunda convocatoria para la venta de 10 inmuebles pertenecientes a Petroperú. Si se suman sus valores comerciales como precio base, es decir el mínimo a ofrecer como valor de venta y asumiendo que todos se logran adjudicar, la petrolera podría ingresar por lo menos unos US$ 23,011,786.71.

Como ya había adelantado a Gestión el propio Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de la agencia, este grupo está compuesto básicamente por predios en zonas de playa. Pero no todos son nuevos.

En la primera subasta, que se realizó el pasado 7 de agosto, se lograron vender dos de cuatro inmuebles ofertados por un monto total de US$ 1,179,105.00. Estos fueron el Chalet Paillardelle, casona ubicada en San Isidro, Lima; y el terreno donde antes funcionaba la estación de servicio Petro Centro Cañete, ubicada en la Antigua Panamericana Sur.

Los dos que no lograron venderse como activos no estratégicos y que ahora estarán nuevamente en vitrina son la Ex Planta Pimentel (US$ 3,750,000.00) y la Casa Chimbote (US$ 376,740.00). Sobre el primero, las bases revelan que, a pesar de su altísimo valor de tasación, tiene edificaciones en mal estado.

La Ex Planta Pimentel es el tercer activo del grupo de 10 con mayor valor de tasación. Arriba en la lista está el Terreno Fishing Club (US$ 8,330,850.00), área que incluye aquella donde funcionó el Cabo Blanco Fishing Club, un hotel de lujo y espacio de pesca deportiva destacado en la zona décadas atrás.

Le sigue la Casona Los Incas (US$ 6,315,207.98). Este es un edificio con potencial de uso para vivienda u oficinas administrativas ubicado al frente del Parque El Olivar, en San Isidro.

En el resto de la relación figuran otras plantas de servicio, pero sobre todo hasta cinco lotes, con construcciones y otros baldíos, en diversas partes de Tumbes, especialmente alrededor del conocido balneario de Punta Sal, que también serán vendidos.

Para Luis Miguel Incháustegui, ex ministro de Energía y Minas (Minem), dice mucho del manejo previo de Petroperú que hayan mantenido hasta el día de hoy en su poder inmuebles que claramente no eran útiles para su buena salud financiera.

“Llama mucho la atención que, por tantos años, estos activos evidentemente no estratégicos seguían en la empresa. No estaban enfocados en lograr eficiencia. Es correcto subastarlos, confío en que el directorio actual podrá venderlos y seguir su estrategia para reflotar la petrolera”, refirió.

Interés se refuerza para segunda subasta

Del Carpio también había manifestado que confía en que la segunda subasta será más exitosa que la primera. Y parece que, por ahora, los vientos soplan a su favor.

Gestión pudo conocer, gracias a fuentes cercanas al proceso de reorganización de Petroperú, que la segunda subasta, a pesar de haberse convocado hace solo tres días, con la publicación de las bases, está captando mayor interés de potenciales compradores en comparación con la primera.

En total, a ProInversión ya se le acercaron más de 100 personas interesadas en participar, indicaron las voces consultadas. Para ser considerados, deberán pagar el derecho de participación, que asciende a un pago único de S/ 500 y llenar una declaración jurada. Por el corto tiempo de convocatoria que ya pasó, solo dos personas con interés lo han hecho ya, pero la expectativa de la agencia es que se sumen muchos más de esos 100.

A criterio de Carlos Paredes, expresidente de Petroperú, es una excelente noticia ver que los pasos que se están dando adelante con este proceso de reorganización empiecen a llamar la atención de diversos interesados.

“Es muy positivo ver movimiento y es un indicador de progreso. Les deseo el mayor éxito. Varios de esos activos no estratégicos están hace mucho tiempo en la empresa. Sobre algunos se conversó de venderlos por lo menos hace 10 años y no se hizo. Tuvo que venir alguien de fuera de Petroperú para sacarlo adelante”, remarcó.

La Nueva Refinería de Talara es una de las instalaciones cuyo funcionamiento se busca sostener mediante la compra de crudo e insumos financiada con el crédito puente. Foto: ProInversión.

Paredes también recalcó que se trata de una buena señal de cara a los activos que sí son estratégicos, como la Refinería de Talara, que no se venderá, pero sí tendrá participación privada, bajo un modelo de concesión y que se lanzará a inicios de 2027, como ya anunció ProInversión.

Sin embargo, esperó que sea el propio directorio quien esclarezca el estado de este activo en particular, antes de promocionarlo, ya que la transparencia será clave para su adjudicación.

“Es muy importante que ellos, el directorio de Petroperú, informen cómo encontraron la empresa y sus diversos activos. Esta es una refinería casi nueva con miles de problemas. Es algo muy extraño, casi como comprar un auto de lujo, nuevo, pero que presente desperfectos. Nos obliga a pensar si el carro tiene fallas o si el chofer que lo conducía lo hacía mal y necesitamos alguien que sí lo sepa manejar”, planteó.

Incháustegui sumó que también debería detallarse, con claridad, en qué se usó todo el dinero que el Estado peruano dio a Petroperú en los últimos años para evitar su quiebra.

“El directorio está apuntando a eso: hacer auditorías, revisar las cuentas. Denota transparencia y es la forma para captar a los mejores inversionistas. Si no se hace, obviamente ellos no van recibir la información con la mejor actitud”, señaló.

Fechas clave

A espera de esas señales, la segunda subasta avanza. De acuerdo a una circular publicada por Petroperú, el acto se realizará el 4 de diciembre.

Previo a ello los más de 100 interesados podrán presentar consultas a las bases de los 10 activos hasta el 13 de noviembre. Y, de acuerdo a ProInversión, tendrán hasta el penúltimo día para pagar su derecho de participación, es decir, el 3 de diciembre.

En total, según ha reportado Petroperú y la misma agencia, la petrolera dispone de hasta 514 activos “no estratégicos”, luego de que se sumarán 455 a una primera lista de 59, lo que obligó a ProInversión a posponer la fecha inicial de la primera subasta, como contó Gestión.

Ángel Delgado, director del proyecto de reorganización de Petroperú en ProInversión, dijo a inicios de octubre en el Congreso que se convocarán tres subastas más. Una de ese grupo se realizaría antes que acabe el 2026 y el resto ya en 2027.