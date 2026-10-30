En la primera subasta, que se realizó el pasado 7 de agosto, se lograron vender dos de cuatro inmuebles ofertados por un monto total de US$ 1,179,105.00. Foto: Composición de ChatGPT con fotos de Andina.
En la primera subasta, que se realizó el pasado 7 de agosto, se lograron vender dos de cuatro inmuebles ofertados por un monto total de US$ 1,179,105.00. Foto: Composición de ChatGPT con fotos de Andina.
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Alessandro Azurín
Alessandro Azurín

A pesar de haberlo anunciado hace semanas, Petroperú, a través de ProInversión, lanzo oficialmente la segunda convocatoria para adquirir sus “activos no estratégicos” el pasado 26 de octubre, según constató Gestión.

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