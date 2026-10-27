La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que ya se desembolsaron los US$ 475 millones correspondientes al crédito puente otorgado a Petroperú. Los recursos permitirán financiar la adquisición de crudo y combustibles, cumplir compromisos financieros y atender deudas comerciales pendientes con proveedores.

La entidad precisó que tendrá a su cargo instruir el uso de los fondos y estableció una distribución en tres rubros. El 57% del monto total se destinará a la compra de crudo y combustibles; el 30%, al cumplimiento de obligaciones financieras; y el 13%, al pago de deudas comerciales vencidas con proveedores.

Esta asignación apunta a cubrir las necesidades inmediatas de la empresa estatal, reforzar su liquidez y contribuir a la continuidad de sus operaciones. La distribución de los recursos prioriza la adquisición de insumos necesarios para mantener la actividad de la petrolera, sin dejar de atender sus compromisos financieros y comerciales.

En ese sentido, la compra de crudo e insumos busca sostener el funcionamiento de la Nueva Refinería de Talara y contribuir al abastecimiento de combustibles en el mercado nacional. Por su parte, el cumplimiento de las obligaciones financieras y el pago a proveedores permitirán atender compromisos de corto plazo vinculados con la operación de la compañía.

ProInversión tendrá a su cargo instruir el uso de los US$ 475 millones destinados a cubrir necesidades operativas, obligaciones financieras y deudas comerciales de Petroperú. Foto: ProInversión.

Crédito puente para Petroperú

ProInversión indicó que el financiamiento se concretó a inicios de septiembre de 2026, como parte de las medidas impulsadas por el Gobierno para fortalecer la situación operativa y financiera de Petroperú, al amparo de los decretos de urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026.

El crédito puente asciende a US$ 475 millones y se estructuró dentro del marco legal vigente, con un límite autorizado de hasta US$ 500 millones.

Como entidad facultada para instruir de manera exclusiva el destino de estos recursos, ProInversión coordina con Petroperú su utilización bajo criterios de transparencia. Según la agencia, el objetivo es contribuir a la estabilidad operativa de la petrolera y establecer condiciones para avanzar en su proceso de reorganización patrimonial integral.