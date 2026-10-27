La Nueva Refinería de Talara es una de las instalaciones cuyo funcionamiento se busca sostener mediante la compra de crudo e insumos financiada con el crédito puente. Foto: ProInversión.
La Nueva Refinería de Talara es una de las instalaciones cuyo funcionamiento se busca sostener mediante la compra de crudo e insumos financiada con el crédito puente. Foto: ProInversión.
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Redacción Gestión
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Los recursos permitirán financiar la adquisición de crudo y combustibles, cumplir compromisos financieros y atender deudas comerciales pendientes con proveedores.

La entidad precisó que tendrá a su cargo instruir el uso de los fondos y estableció una distribución en tres rubros. El 57% del monto total se destinará a la compra de crudo y combustibles; el 30%, al cumplimiento de obligaciones financieras; y el 13%, al pago de deudas comerciales vencidas con proveedores.

Esta asignación apunta a cubrir las necesidades inmediatas de la empresa estatal, reforzar su liquidez y contribuir a la continuidad de sus operaciones. La distribución de los recursos prioriza la adquisición de insumos necesarios para mantener la actividad de la petrolera, sin dejar de atender sus compromisos financieros y comerciales.

ProInversión tendrá a su cargo instruir el uso de los US$ 475 millones destinados a cubrir necesidades operativas, obligaciones financieras y deudas comerciales de Petroperú. Foto: ProInversión.
ProInversión tendrá a su cargo instruir el uso de los US$ 475 millones destinados a cubrir necesidades operativas, obligaciones financieras y deudas comerciales de Petroperú. Foto: ProInversión.

Crédito puente para Petroperú

El crédito puente asciende a US$ 475 millones y se estructuró dentro del marco legal vigente, con un límite autorizado de hasta US$ 500 millones.

Como entidad facultada para instruir de manera exclusiva el destino de estos recursos, ProInversión coordina con Petroperú su utilización bajo criterios de transparencia. Según la agencia, el objetivo es contribuir a la estabilidad operativa de la petrolera y establecer condiciones para avanzar en su proceso de reorganización patrimonial integral.

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