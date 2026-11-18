El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles en todo el país por un periodo de hasta ocho meses.

La medida, publicada mediante la Resolución Ministerial N° 490-2026-MINEM/DM, acoge las etapas de procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP).

La declaratoria se hace en el marco de los riesgos que plantea el Fenómeno El Niño 2026-2027 para la infraestructura energética y las rutas de abastecimiento.

De acuerdo con los fundamentos de la resolución, las lluvias intensas, inundaciones, huaicos y deslizamientos representan una amenaza para la infraestructura eléctrica y de hidrocarburos.

Estas condiciones podrían afectar las instalaciones de generación, transmisión y distribución de electricidad, así como las operaciones de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles, incluidos los gasoductos.

Petroperú aplicó también rebajas a los combustibles el último sábado. (Foto: GEC)

Por su parte, el Minem advierte que el riesgo no se limita a las zonas directamente expuestas a las precipitaciones. La cadena de suministro de combustibles funciona mediante una red logística interdependiente, en la que las instalaciones de procesamiento, refinación, almacenamiento y transporte abastecen a diferentes regiones del territorio nacional.

Por esa razón, una interrupción en determinada zona podría generar consecuencias en otras regiones, incluso cuando estas no se encuentren bajo condiciones de emergencia climática. La disponibilidad de inventarios y la continuidad de las operaciones en las instalaciones de hidrocarburos son factores que condicionan la capacidad de respuesta del sistema.

Osinergmin podrá dictar medidas temporales

La norma encarga al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) la evaluación y aprobación de medidas transitorias para atender la emergencia.

Estas disposiciones podrían incluir excepciones a determinados requisitos de los reglamentos de comercialización y seguridad de hidrocarburos, siempre bajo condiciones técnicas que resguarden la operación del sector.

El objetivo de la nueva resolución ministerial es prevenir interrupciones en la distribución de combustibles ante posibles daños o bloqueos en las vías.