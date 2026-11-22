La India cuenta con 391 multimillonarios en dólares, pero durante todo el año pasado apenas se matricularon 45 Ferrari en el país. La marca automovilística italiana, que durante décadas encontró dificultades para crecer en este mercado, busca ahora compradores en nuevas ciudades, mientras las fortunas se multiplican, las carreteras mejoran y un acuerdo comercial con Europa promete abaratar sus automóviles.

“La India siempre ha sido un mercado importante, pero ahora está acelerando de verdad”, afirma Charles Antoine Geneste, responsable de Ferrari para el Sudeste Asiático e India, en una entrevista con EFE sobre la decisión de la compañía de reorganizar sus operaciones regionales para prestar mayor atención al mercado indio.

El dinero encuentra nuevas ciudades

La India alcanzó este año un récord de 1,810 personas con patrimonios superiores a los 10,000 millones de rupias (unos 105 millones de dólares), según la clasificación Hurun de 2026. Siete de cada diez construyeron su propia fortuna, frente al 55% de hace cinco años, y la lista incluye a residentes de 106 ciudades.

Bombay sigue a la cabeza, con 465 grandes fortunas; seguida de Nueva Delhi, con 236; y Bangalore, con 129. Pero la riqueza también crece en ciudades como Hyderabad y Chennai, mientras estados como Gujarat se consolidan como grandes centros industriales y empresariales.

Ferrari está ampliando su presencia en ese mapa. A sus establecimientos de Bombay, Nueva Delhi y Bangalore sumará otros dos en Chennai, uno de los principales centros manufactureros y automovilísticos del sur, y Ahmedabad, capital económica de Gujarat.

La clientela también está cambiando. Geneste habla de familias que compran Ferrari desde hace generaciones, propietarios que amplían sus colecciones y empresarios que se acercan por primera vez a la marca.

“Tenemos muchos compradores nuevos. Es una tendencia mundial para Ferrari, pero en India, al ser un mercado más pequeño, la aceleración es muy importante”, explica.

Las carreteras de la nueva India

Durante años, las dificultades para conducir limitaron el crecimiento del mercado de superdeportivos en India. Tener el dinero para comprar un Ferrari no significaba necesariamente disponer de las condiciones para disfrutarlo.

Parte de eso ha cambiado. La red de carreteras nacionales ha crecido en un 61% desde 2014, mejorando las conexiones entre grandes ciudades y centros industriales.

Veinticinco Ferrari recorrieron recientemente los 1,800 kilómetros que separan Bombay de Nueva Delhi en una acción publicitaria para demostrar esas mejoras. La ruta enlazó Vadodara, Udaipur, Jaipur y Agra, atravesando ciudades históricas y corredores industriales por carreteras donde los deportivos italianos todavía son una rareza.

Los participantes condujeron distintos modelos, incluidos algunos diseñados especialmente para la conducción deportiva, y completaron el trayecto sin grandes problemas, recuerda Geneste.

“La infraestructura que tiene India hoy es realmente increíble”, asegura el ejecutivo, que considera que algunas carreteras europeas están en peores condiciones que las indias.

Su entusiasmo no elimina los enormes atascos de las grandes ciudades ni las diferencias entre las autopistas modernas y las carreteras de las regiones menos desarrolladas. En la India, los nuevos corredores de transporte conviven con trayectos urbanos que pueden consumir horas para recorrer unos pocos kilómetros.

Según los datos del registro oficial de vehículos Vahan, las matriculaciones de Ferrari pasaron de 35 en 2024 a 45 en 2025. Entre enero y septiembre de 2026 ya habían igualado el total del año anterior.

La India cuenta con 391 multimillonarios en dólares, pero durante todo el año pasado apenas se matricularon 45 Ferrari en el país. EFE/Eduardo Echeverri

La próxima barrera está en las aduanas

El acuerdo de libre comercio entre India y la Unión Europea podría dar un nuevo impulso a esa demanda. Las negociaciones concluyeron en enero, aunque todavía no ha entrado en vigor.

Geneste calcula que la reducción de los aranceles sobre determinados automóviles europeos, que podrían pasar del 110% al 30%, permitiría abaratar algunos modelos de Ferrari entre un 30%y un 35%.

Según el ejecutivo, algunos compradores ya están acudiendo a los concesionarios para configurar sus vehículos y entrar en las listas de espera antes de que cambien las tarifas.

“Hoy van a nuestros concesionarios a hacer sus pedidos para asegurarse un lugar en la lista y recibir el coche lo antes posible”, explica Geneste, que rechaza la idea de que los clientes estén paralizando sus compras a la espera de los nuevos precios.

Sin embargo, la apertura comercial no significa que la compañía vaya a multiplicar su producción para atender a todos los nuevos compradores.

«Queremos seguir siendo exclusivos», afirma Geneste, que recuerda la vieja máxima del fundador de la marca, Enzo Ferrari, de fabricar siempre un automóvil menos de los que pide el mercado.

Los 25 deportivos que recorrieron la India equivalen a más de la mitad de los Ferrari matriculados durante todo 2025. La comparación muestra hasta qué punto la marca sigue siendo una rareza en un país donde crecen las grandes fortunas, mejoran las carreteras y comprar un Ferrari podría resultar pronto considerablemente más barato.

Elaborado con información de EFE