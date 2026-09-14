El Perú cuenta con hasta 16 feriados a lo largo del año. | Foto: Pinterest
El Perú cuenta con hasta 16 feriados a lo largo del año. | Foto: Pinterest
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, empiece a aplicarse desde el siguiente año.

Como se recuerda, En el quinquenio gubernamental del 2021 al 2026, se aprobaron hasta cuatro adicionales.

Durante su presentación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor de la Cámara del Senado; Cuba recordó que la presidente Keiko Fujimori ha rechazado que se evalúe aumentarlos o reducirlos, al menos en el corto plazo.

Sobre esta base, la propuesta desde el MEF es moverlos al lunes para evitar una afectación a la cadena productiva del país.

“Si bien la presidenta dijo que no se crearán ni reducirán feriados en el próximo año, dado que va a ser así, [pensamos] en cómo optimizar el tema. Hicimos una consulta a los números y demostramos que donde menos daño económicamente hacen son los lunes. Hace más daño que sea martes, miércoles o viernes, incluso, porque corta el flujo normal de los negocios”, indicó la tarde de este lunes 14 de setiembre.

Cuba remarcó que, al menos en el corto plazo, no se aumentaría o reducirían los feriados. | Foto: MEF
Cuba remarcó que, al menos en el corto plazo, no se aumentaría o reducirían los feriados. | Foto: MEF

Cuba precisó que esto ha sido un “planteamiento” para el próximo año y remarcó que no alcanzarán a feriados más tradicionales.

“Por supuesto no afecta a Año Nuevo, ni Navidad, ni Fiestas Patrias. Esto es obvio. El resto se movería a los lunes”, indicó.

Como otras consecuencias de este ajuste, Cuba valoró que se tendrá mayor bienestar en las familias y también se daría un impulso al turismo.

“Pero la razón de ser central es no cortar la cadena productiva”, refirió.

TE PUEDE INTERESAR

MEF actualiza normas de información financiera: ¿qué cambia para empresas e inversionistas?
MEF autorizó transferencia de S/ 658.5 millones para enfrentar riesgos por el Fenómeno El Niño
¿Dónde se “esconde” la evasión tributaria? MEF apunta a las empresas medianas
MEF: “Post El Niño la economía va a rebotar y estimamos una tasa de crecimiento de 4%”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.