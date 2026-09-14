El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, indicó que se ha presentado la propuesta para que el traslado a los días lunes de los feriados laborales, con ciertas excepciones, empiece a aplicarse desde el siguiente año.

Como se recuerda, el Perú se posiciona como uno de los países con la mayor cantidad de feriados acumulando 16 a lo largo del año. En el quinquenio gubernamental del 2021 al 2026, se aprobaron hasta cuatro adicionales.

Durante su presentación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor de la Cámara del Senado; Cuba recordó que la presidente Keiko Fujimori ha rechazado que se evalúe aumentarlos o reducirlos, al menos en el corto plazo.

Sobre esta base, la propuesta desde el MEF es moverlos al lunes para evitar una afectación a la cadena productiva del país.

“Si bien la presidenta dijo que no se crearán ni reducirán feriados en el próximo año, dado que va a ser así, [pensamos] en cómo optimizar el tema. Hicimos una consulta a los números y demostramos que donde menos daño económicamente hacen son los lunes. Hace más daño que sea martes, miércoles o viernes, incluso, porque corta el flujo normal de los negocios”, indicó la tarde de este lunes 14 de setiembre.

Cuba remarcó que, al menos en el corto plazo, no se aumentaría o reducirían los feriados. | Foto: MEF

Cuba precisó que esto ha sido un “planteamiento” para el próximo año y remarcó que no alcanzarán a feriados más tradicionales.

“Por supuesto no afecta a Año Nuevo, ni Navidad, ni Fiestas Patrias. Esto es obvio. El resto se movería a los lunes”, indicó.

Como otras consecuencias de este ajuste, Cuba valoró que se tendrá mayor bienestar en las familias y también se daría un impulso al turismo.

“Pero la razón de ser central es no cortar la cadena productiva”, refirió.