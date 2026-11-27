El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, anunció que el Gobierno modificará el decreto de urgencia 011-2026 con el objetivo de agilizar la entrega del subsidio de combustible de S/4 por galón, con un tope de S/100 mensuales, destinados para mototaxistas de las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

Tangherlini explicó que la medida se tomó tras identificar las dificultades que enfrentan los mototaxistas para acceder al subsidio.

“Hemos identificado problemas que están relacionados al acceso a la plataforma donde debían registrar sus boletas; problemas relacionados también a la codificación de las boletas electrónicas que emitían algunos de los grifos en las regiones de la selva; también temas sobre el brevete y la migración de la información que los gobiernos locales realizan hacia el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, indicó en RPP.

El funcionario indicó que se espera beneficiar inicialmente a unos 13, 000 mototaxistas de las tres regiones. Explicó que el primer decreto de urgencia se planteó según las necesidades de esas tres regiones.

“La evaluación que hemos realizado para el planteamiento del primer decreto de urgencia estaba relacionada a las necesidades presentadas en estas tres regiones, donde el tema del transporte de mototaxi es el que tiene más demanda; tanto en Madre de Dios, como en Ucayali y lo mismo en Loreto”, añadió.

Asimismo, precisó que se evalúa ampliar el plazo del beneficio, previsto para tres meses, del 19 de septiembre al 18 de diciembre. Además, también se evalúa extenderlo a otras regiones de la Amazonía.