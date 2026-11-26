Indeco by Nexans crece a doble dígito: su plan al 2030 y las inversiones en Lima

Urubamba, Cusco.- La Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto, o simplemente TUUA, sigue sobre la mesa. La TUUA de transferencia internacional, es decir, para pasajeros que usan el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) como conexión, hoy es de US$ 11.86 por pasajero (con IGV).

Si bien Lima Airport Partners (LAP) presentó una propuesta para que se reduzca a US$ 6.40, en medio de idas y venidas con las aerolíneas, el Gobierno busca que la tarifa incluso pueda ir a US$ 4.00.

La expectativa del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Angello Tangherlini, señaló a Gestión durante CADE Ejecutivos 2026, es que en un plazo de tres meses -durante el verano del 2027- se pueda llegar a buen puerto con la adenda con la rebaja antes señalada -la que propone el Gobierno- y que finalmente las aerolíneas endosen el monto en el boleto aéreo.

-Desde el Gobierno se planteó que la TUUA de transferencia pueda ser aún mucho menor que la propuesta de LAP. ¿Ya se oficializó con el operador del Jorge Chávez?

Hace dos semanas hemos recibido la adenda de LAP, que contempla una reducción aproximada del 37% de la TUUA, con lo cual en el proyecto de adenda se considera una tarifa de US$ 6.40. De este monto, una parte corresponde a la retribución del Estado.

Lo que estamos haciendo son los análisis correspondientes para poder dejar de percibir una parte de esta retribución de tal manera que, como ya lo hemos anunciado, la nueva TUUA se reduzca por lo menos 50% del valor actual.

Esto nos va a permitir también llevar adelante o propiciar la negociación entre LAP y las aerolíneas para que la TUUA puede ser incluida en el boleto. Esto va a beneficiar finalmente el confort y la satisfacción de los usuarios.

Gobierno busca que TUUA de conexión internacional sea de US$ 4.00 | Foto: Andina

-Entonces, la propuesta de adenda que tienen en las manos aún no incorpora la reducción que quiere sumar el Estado...

Exacto, porque es que estamos trabajando en este momento. Lo que está gatillando nuestra propuesta de 4% es la presentación de la adenda por parte de LAP que se dio hace dos semanas.

El día de hoy ya los equipos técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya iniciaron el trabajo para que sobre los 6.4% que está ofreciéndola, se lleve a cabo una reducción adicional.