La presidenta Keiko Fujimori reconoció que le hubiera gustado obtener más facultades del Congreso durante los primeros 100 días de su gestión. La mandataria hizo esta evaluación durante una visita a Tumbes, donde supervisó la instalación de un hospital de campaña como parte de las acciones de preparación ante las emergencias por lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

“Me hubiese gustado, obviamente, obtener más facultades. No lo digo en son de queja, lo digo de cara hacia el futuro. Van a venir tiempos muy difíciles y por eso creo que el llamado a la unidad es lo más importante en estos momentos”, señaló al ser consultada sobre los aspectos pendientes de su administración.

Fujimori también reconoció que siempre existen oportunidades para mejorar el desempeño del Ejecutivo, aunque destacó el trabajo de su gabinete y la coordinación con las autoridades regionales y locales.

“Siempre se pueden hacer mejores cosas con mayor rapidez. Pero yo acá resalto el trabajo de todo el gabinete. Como ustedes han podido ver, estamos trabajando sábados y domingos con sentido de urgencia” , manifestó.

En esa línea, sostuvo que el Gobierno busca prepararse para los efectos del fenómeno El Niño, aunque advirtió que todavía no es posible calcular la magnitud de su impacto. Indicó que la respuesta no estará enfocada únicamente en las regiones afectadas por las lluvias, sino también en las zonas altoandinas y amazónicas que podrían enfrentar sequías y déficit hídrico durante el próximo año.

Seguridad ciudadana y reforma policial

Otro de los temas abordados por la mandataria fue la reforma de la Policía Nacional, cuya elaboración está a cargo de una comisión encabezada por el ministro del Interior, de acuerdo con lo señalado durante la conferencia.

Fujimori explicó que uno de los objetivos centrales será combatir los posibles focos de corrupción dentro de la institución, además de fortalecerla e impulsar su institucionalización.

“Lo que buscamos además es fortalecerlos, institucionalizarlos, pero hacer que la Policía vuelva a recobrar el cariño, el respaldo y el respeto de la población”, sostuvo.

Respecto a los resultados en seguridad ciudadana, afirmó que el país registra una reducción en el número de personas que pierden la vida diariamente. Según indicó, al inicio de su gobierno la cifra era de 7.5 fallecidos por día y actualmente se encuentra en 6.5.

La presidenta atribuyó esta evolución al trabajo del comando unificado, la comisión de alto nivel y el respaldo del Ejecutivo a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. También destacó las acciones orientadas a recuperar el control de los establecimientos penitenciarios.

“Estamos en el camino correcto. Los indicadores nos están mostrando que estamos yendo por el buen camino y esto hay que resaltarlo”, afirmó.

Encuestas y atención a damnificados

Consultada por la disminución de su aprobación en las encuestas, que habría pasado de 60% al inicio de su gestión a alrededor de 40%, Fujimori sostuvo que estos resultados representan una fotografía del momento.

En respuesta, puso énfasis en el trabajo del Poder Ejecutivo y la coordinación con gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales. Asimismo, expresó su expectativa de que las futuras autoridades mantengan la articulación con el Gobierno para atender las necesidades de la población.

Durante su recorrido por Tumbes, la mandataria también visitó a familias damnificadas del asentamiento humano Puerto Perú, actualmente reubicadas en Villa Primavera. Según explicó, los pobladores consideran que podrían retornar a sus viviendas si se construye una defensa ribereña.

Presidenta Keiko Fujimori llegó a Tumbes para inspeccionar albergue temporal y hospital de campaña. Foto: Presidencia.

Al respecto, indicó que se enviarán técnicos para evaluar esa posibilidad, aunque precisó que todavía no existe una decisión sobre la viabilidad de dicha infraestructura.

En cuanto a los agricultores de Corrales, quienes reportaron pérdidas de hasta el 50% de sus cosechas, señaló que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vinelli, también jefe del comando frente al fenómeno El Niño, se reunirá con ellos en los próximos días. Añadió que se vienen entregando motobombas y bonos para brindarles apoyo.

Hospitales de campaña y abastecimiento de medicamentos

La visita presidencial incluyó la supervisión de un hospital de campaña instalado en el colegio María Mafalda Lama, en Tumbes. Fujimori explicó que este módulo forma parte de tres hospitales donados por el Gobierno de Estados Unidos y trasladados con apoyo del Ministerio de Defensa y el Ejército peruano. Los otros dos serán instalados en Piura y Lambayeque.

La implementación involucra al Gobierno Regional, el Ministerio de Salud, hospitales y establecimientos de atención, entre ellos los hospitales de la Solidaridad y de EsSalud.

Por su parte, el ministro de Salud, Luis Dyer, detalló que la Operación Tumbes Corazón contempla cuatro líneas de intervención: el fortalecimiento del hospital regional, el abastecimiento de medicamentos, la instalación de hospitales de campaña y la articulación entre las distintas entidades de salud.

Sobre el suministro de medicinas, indicó que el objetivo es elevar el inventario disponible hasta el 130%, frente a un nivel actual de entre 95% y 98%, según sus declaraciones. Añadió que, ante un eventual colapso de las vías terrestres, se contempla recurrir a puentes aéreos y marítimos para garantizar el abastecimiento.

Dyer también señaló que los hospitales de campaña pueden instalarse en cuatro horas, a las que se suman dos horas para completar el equipamiento, lo que permitiría movilizarlos de acuerdo con las necesidades de cada emergencia.

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En materia de prevención del dengue, el titular del Minsa informó que se han vacunado 5,300 personas de entre 10 y 20 años en Tumbes. Precisó que actualmente se cuenta con 20,000 dosis y que se enviará un lote adicional.

La campaña comenzó en los distritos de Zarumilla, Tumbes y Corrales, y se ampliará a otros seis distritos. Para ello, el Gobierno Regional se comprometió a incorporar ocho equipos brigadistas adicionales.