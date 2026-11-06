El Ejecutivo reportó el reinicio de proyectos en Cajamarca, Ayacucho y Puno, así como la recuperación del servicio del ‘Tren Macho’. (Foto: Presidencia)
El Ejecutivo reportó el reinicio de proyectos en Cajamarca, Ayacucho y Puno, así como la recuperación del servicio del ‘Tren Macho’. (Foto: Presidencia)
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Redacción Gestión
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informó sobre la reactivación de obras de infraestructura que permanecían paralizadas en distintas regiones del país, entre ellas proyectos viales, ferroviarios y hospitalarios.

“Encontramos entidades estatales sin rumbo, sin liderazgo, con cientos de proyectos trabados, obras paralizadas y servicios públicos de muy limitada cobertura y calidad”, manifestó la jefa del Estado.

Además, reveló que en Ayacucho, se destrabó el proyecto del puente San Francisco, que permitirá conectar Ayna con Kimbiri y beneficiará a más de 65,500 ciudadanos. Esta obra permaneció paralizada cerca de un año.

En Puno, el Ejecutivo destrabó la ejecución del saldo de obra de la carretera Checca-Mazocruz, de 73 kilómetros, luego de nueve años.

En infraestructura hospitalaria, la presidenta destacó el destrabe de la ejecución del Hospital Antonio Lorena del Cusco y de los centros de salud de Challhuahuacho (Apurímac), Villa Los Ángeles (Rímac - Lima), Las Lomas (Piura), Nepeña (Áncash), Velille (Cusco) y Campo Verde (Ucayali).

Servicios básicos

En cuanto a los servicios básicos, la mandataria informó que su Gobierno destrabó 71 proyectos de agua y saneamiento en 21 regiones, que beneficiarán a 2.8 millones de personas.

Asimismo, señaló que se concluyeron cuatro proyectos de electrificación rural en Junín, Loreto, Madre de Dios y Moquegua, con una inversión conjunta aproximada de S/164 millones, que permitirá llevar electricidad a más de 35,000 habitantes de 135 localidades.

Además, indicó que se entregaron 117 motobombas a gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas prestadoras de servicios de agua potable, como parte de las acciones para fortalecer la atención de los servicios públicos.

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