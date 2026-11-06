Esta noche, durante su mensaje por los primeros 100 días de gestión, la presidenta Keiko Fujimori informó sobre la reactivación de obras de infraestructura que permanecían paralizadas en distintas regiones del país, entre ellas proyectos viales, ferroviarios y hospitalarios.

“Encontramos entidades estatales sin rumbo, sin liderazgo, con cientos de proyectos trabados, obras paralizadas y servicios públicos de muy limitada cobertura y calidad”, manifestó la jefa del Estado.

Como parte de las acciones para reactivar estas obras, Fujimori mencionó el reinicio de los trabajos de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Longitudinal de la Sierra Tramo II, en Cajamarca, luego de siete años de paralización. El proyecto comprende las localidades de Chiple, Cutervo y Cochabamba.

Además, reveló que en Ayacucho, se destrabó el proyecto del puente San Francisco, que permitirá conectar Ayna con Kimbiri y beneficiará a más de 65,500 ciudadanos. Esta obra permaneció paralizada cerca de un año.

En Puno, el Ejecutivo destrabó la ejecución del saldo de obra de la carretera Checca-Mazocruz, de 73 kilómetros, luego de nueve años.

Mientras que, en Junín y Huancavelica, se reanudaron las operaciones del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, conocido como el ‘Tren Macho’, después de 10 años. En una primera etapa, se habilitaron viajes gratuitos en el tramo Chilca-Cuenca.

En infraestructura hospitalaria, la presidenta destacó el destrabe de la ejecución del Hospital Antonio Lorena del Cusco y de los centros de salud de Challhuahuacho (Apurímac), Villa Los Ángeles (Rímac - Lima), Las Lomas (Piura), Nepeña (Áncash), Velille (Cusco) y Campo Verde (Ucayali).

También mencionó el inicio de la recuperación de la Torre Trecca de EsSalud, cuya obra permaneció paralizada durante 16 años y que, según indicó, beneficiará a 1.4 millones de asegurados.

Servicios básicos

En cuanto a los servicios básicos, la mandataria informó que su Gobierno destrabó 71 proyectos de agua y saneamiento en 21 regiones, que beneficiarán a 2.8 millones de personas.

Asimismo, señaló que se concluyeron cuatro proyectos de electrificación rural en Junín, Loreto, Madre de Dios y Moquegua, con una inversión conjunta aproximada de S/164 millones, que permitirá llevar electricidad a más de 35,000 habitantes de 135 localidades.

Además, indicó que se entregaron 117 motobombas a gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas prestadoras de servicios de agua potable, como parte de las acciones para fortalecer la atención de los servicios públicos.