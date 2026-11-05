Un bus de la empresa El Rápido quedó atrapado en una zona inundada de la avenida Juan Velasco Alvarado, en Villa El Salvador, tras las intensas lloviznas. Foto: Andina.
Un bus de la empresa El Rápido quedó atrapado en una zona inundada de la avenida Juan Velasco Alvarado, en Villa El Salvador, tras las intensas lloviznas. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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Un bus de transporte público de la empresa El Rápido quedó inmovilizado en medio de una zona inundada de la avenida Juan Velasco Alvarado, en Villa El Salvador,

Por razones de seguridad, el conductor permanece dentro de la unidad, sin poder salir debido a la acumulación de agua, cuyo nivel supera la altura de la llanta delantera del vehículo, según informó Canal N.

Las imágenes difundidas desde la zona muestran que el terreno presenta desniveles y que parte de la superficie donde quedó atrapado el bus es de tierra, condiciones que habrían contribuido a la acumulación de agua y a la inmovilización del vehículo.

Además, cerca de la unidad se observó una caja de alta tensión expuesta al agua. Ante esta situación, personal de la empresa Luz del Sur llegó al lugar para atender la emergencia.

Trabajadores utilizan maquinaria pesada para ingresar a almacenes

La inundación también perjudicó las operaciones de los almacenes de la zona, que funcionan como centros de distribución de productos hacia distintos puntos de Lima mediante servicios de delivery.

Un bus de la empresa El Rápido quedó atrapado en una zona inundada de la avenida Juan Velasco Alvarado, en Villa El Salvador, tras las intensas lloviznas. Foto: Andina.
Un bus de la empresa El Rápido quedó atrapado en una zona inundada de la avenida Juan Velasco Alvarado, en Villa El Salvador, tras las intensas lloviznas. Foto: Andina.

Debido al nivel del agua, varios trabajadores tuvieron dificultades para llegar a sus centros de labores. Algunos operarios utilizaron un cargador frontal para trasladarse hasta las instalaciones, mientras que una unidad hidrojet llegó al sector para retirar parte del agua empozada.

El lugar también es utilizado como zona de estacionamiento y descanso de los buses de la empresa El Rápido. Otros trabajadores permanecían a la espera de que disminuyera el nivel del agua para poder ingresar a sus instalaciones.

MTPE dispuso tolerancia de hasta dos horas por lluvias

La disposición comprende este jueves 5 de noviembre y alcanza a los trabajadores del sector público y privado que se desplacen desde o hacia Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos.

Según precisó la entidad, los empleadores deberán otorgar este margen de tolerancia para facilitar el desplazamiento de sus trabajadores ante las dificultades ocasionadas por las precipitaciones.

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