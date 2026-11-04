Las intensas lluvias registradas en Tumbes provocaron la activación de seis quebradas en el distrito de San Jacinto, lo que elevó la preocupación de los pobladores por el incremento del caudal y el riesgo de inundaciones en las zonas aledañas.

Las quebradas La Capitana, Vaquería, Higuerón, Cabuyal, Oidor y Carretas se activaron debido a las precipitaciones de las últimas horas, afectando la situación de las zonas rurales y poniendo en riesgo a las familias que viven cerca de estos cauces.

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Ante este escenario, la Municipalidad Distrital de San Jacinto informó que viene elaborando fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para identificar a las familias afectadas y gestionar la distribución de ayuda humanitaria.

Asimismo, la comuna señaló que requiere maquinaria pesada para rehabilitar los caminos de acceso a calles y zonas agrícolas. Entre los sectores que necesitan intervención figura un tramo del cauce del río Tumbes, colindante con la quebrada La Jardina, que cuenta con infraestructura de protección, pero todavía no se encuentra activa.

En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las lluvias asociadas al fenómeno El Niño continuarán en la región. Según su reporte, los días 7 y 8 de noviembre se presentaría un mayor nivel de riesgo por las precipitaciones.