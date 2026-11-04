Las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño mantienen en alerta a las zonas rurales de Tumbes. Las autoridades advierten sobre posibles afectaciones a las familias que viven cerca de los cauces. Foto: Andina
Las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño mantienen en alerta a las zonas rurales de Tumbes. Las autoridades advierten sobre posibles afectaciones a las familias que viven cerca de los cauces. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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Las quebradas La Capitana, Vaquería, Higuerón, Cabuyal, Oidor y Carretas se activaron debido a las precipitaciones de las últimas horas, afectando la situación de las zonas rurales y poniendo en riesgo a las familias que viven cerca de estos cauces.

Asimismo, la comuna señaló que requiere maquinaria pesada para rehabilitar los caminos de acceso a calles y zonas agrícolas. Entre los sectores que necesitan intervención figura un tramo del cauce del río Tumbes, colindante con la quebrada La Jardina, que cuenta con infraestructura de protección, pero todavía no se encuentra activa.

En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las lluvias asociadas al fenómeno El Niño continuarán en la región. Según su reporte, los días 7 y 8 de noviembre se presentaría un mayor nivel de riesgo por las precipitaciones.

as quebradas La Capitana, Vaquería, Higuerón, Cabuyal, Oidor y Carretas aumentaron su caudal. Senamhi advierte que las precipitaciones continuarán y que el riesgo será mayor el 7 y 8 de noviembre. Foto: Mindef
as quebradas La Capitana, Vaquería, Higuerón, Cabuyal, Oidor y Carretas aumentaron su caudal. Senamhi advierte que las precipitaciones continuarán y que el riesgo será mayor el 7 y 8 de noviembre. Foto: Mindef

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