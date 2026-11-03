El impacto de el fenómeno de El Niño ya se empieza a sentir en distintos puntos del país. Desde Tumbes hasta Tacna, hoy 3 de noviembre se han presentado lluvias.

En el caso de Tumbes se registró la activación de la quebrada de El Tutumo, en el distrito de Matapalo, provincia de Zarumilla, donde se produjo la destrucción de parte de la carretera, dejando aislados a varios pobladores.

El incremento del caudal ha interrumpido el tránsito por esta vía, dificultando la movilización de los pobladores, quienes necesitan desplazarse para realizar sus actividades cotidianas y acceder a servicios básicos.

La situación también afecta a los agricultores de la zona, dedicados principalmente al cultivo de banano, quienes tienen dificultades para trasladar sus productos desde las parcelas. A ello se suman los daños que las lluvias vienen ocasionando en los cultivos ubicados cerca del río Zarumilla y del cauce de la quebrada El Tutumo, informó la Agencia Andina.

🌧 #Radar #Minam #Senamhi En Tumbes, se prevén lluvias durante las próximas dos horas 📍Especialistas del SENAMHI informan que se registrarán precipitaciones en las provincias de Zarumilla y Tumbes. 🌐 https://t.co/HivsuHrC6n #PerúResponde ante el fenómeno El Niño https://t.co/1BiVOGGDLp — Senamhi (@Senamhiperu) November 3, 2026

Llovizna en Huaura y Barranca

Una persistente y fuerte llovizna costera sorprendió a los habitantes de las provincias de Huaura y Barranca, en especial a los pobladores de las ciudades Huacho y Barranca, en el norte de la región Lima, la mañana de hoy martes 3 de noviembre, causando el aniego de diversas calles.

Desde las primeras horas del día, las condiciones climáticas cambiaron considerablemente, cuando una fina pero constante precipitación pluvial comenzó a caer sobre las ciudades, cubriendo pistas, veredas y espacios públicos. Aunque no se reportaron precipitaciones torrenciales, la intensidad y duración de la llovizna fueron suficientes para acumular agua en diversas calles y avenidas.

Lluvia alcanza los 55 litros por m² en cuenca de río Chancay-Lambayeque

Según el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), entre las 7:00 horas del 2 de noviembre y las 7:00 horas del 3 de noviembre de 2026, algunas estaciones meteorológicas reportaron acumulados superiores a los 30 milímetros (unos 30 litros por metro cuadrado) en un periodo de 24 horas en la cuenca Chancay-Lambayeque..

El mayor registro de lluvias correspondió a la estación Cañad, con 55 milímetros de lluvia, seguida de Tongod, con 32.2 mm; Santa Cruz, con 30 mm; Chugur, con 26.5 mm; y Cirato, con 25.3 mm.

Llovizna en Tacna

En la costa de Tacna se reportó lloviznas ligeras, tal como se informó en el aviso vigente. Se prevé que estas condiciones persistan los siguientes días, debido al ingreso de vientos del sur .

#Infórmate #Minam #Senamhi En la costa de Tacna se reportó lloviznas ligeras, tal como se informó en el aviso vigente. Se prevé que estas condiciones persistan los siguientes días, debido al ingreso de vientos del sur . 📲https://t.co/Pp0P096fh0 #PreparadosAnteVientosFuertes https://t.co/PAy17zX9Mp — Senamhi (@Senamhiperu) November 3, 2026

Sutran reporta 22 alertas viales por eventos

La intensificación de las lluvias en el norte y la selva del país viene ocasionando afectaciones en la red vial nacional. Ante esta situación, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) registra 22 alertas viales relacionadas con incidencias que pueden comprometer la circulación de vehículos y el desplazamiento de pasajeros.

Así lo informó el vocero de la Sutran, Roberto Power, quien precisó que la entidad mantiene el monitoreo de las carreteras mediante su mapa interactivo de alertas viales, disponible en el portal alertasviales.sutran.com.pe.

Una de las situaciones más críticas se presenta en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, donde un huaico provocado por las lluvias interrumpió completamente el tránsito en el kilómetro 441 de la carretera Longitudinal de la Selva Norte, conocido también como carretera Federico Basadre.

Otra de las zonas afectadas por las precipitaciones se encuentra en la sierra de Piura, cerca del límite con Cajamarca, donde se reporta una restricción de la circulación en el kilómetro 68 de la carretera Longitudinal de la Sierra Norte.

Según Power, en este tramo se permite el tránsito parcial de peatones y vehículos; sin embargo, advirtió que las condiciones podrían cambiar en cualquier momento dependiendo de la intensidad de las lluvias.