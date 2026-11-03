Oleajes anómalos. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Un total de 25 puertos a nivel nacional fueron cerrados como medida de prevención ante la presencia de oleajes de ligera intensidad en las zonas costeras. El capitán de Fragata Marco Bartens, del Departamento de Oceanografía de la Marina de Guerra del Perú, precisó que la alteración en el comportamiento del mar continuará de forma constante en el territorio peruano.

El fenómeno de El Niño produjo un aumento de la superficie marítima de hasta 60 centímetros en el litoral norte del país según detalló el organismo naval, señala la Marina de Guerra. Este incremento progresivo del volumen de agua altera las condiciones habituales de la línea de playa y los puertos de la región.

La elevación de la marea condiciona el comportamiento del oleaje al momento de llegar a la zona del litoral. Las variaciones en la superficie marina generan modificaciones en el impacto habitual de las corrientes en el territorio costero.

Oleajes anómalos. (Foto: Difusión)
Oleajes anómalos. (Foto: Difusión)

Oleajes anómalos ingresan con mayor intensidad hacia la superficie costera

El Departamento de Oceanografía de la Marina advirtió que estos oleajes pueden registrar el doble o el triple del tamaño habitual al momento de impactar contra la costa. La combinación del aumento del nivel marino con las olas anómalas eleva la fuerza de penetración en el litoral.

Condiciones marítimas anómalas se mantendrán vigentes hasta el 6 de noviembre

El aviso oceanográfico emitido por las autoridades mantiene la restricción de las operaciones portuarias hasta el próximo 6 de noviembre a nivel nacional. La medida comprende el monitoreo continuo de los 25 puertos afectados por la variación del mar.

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