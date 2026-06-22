El acceso a la playa La Herradura, en el distrito de Chorrillos, continúa cerrado este lunes 22 de junio debido a los severos daños ocasionados por los fuertes oleajes registrados durante el fin de semana, que provocaron el colapso parcial de una estructura del malecón y dejaron en riesgo diversas instalaciones ubicadas frente al mar.

Las autoridades restringieron el ingreso de peatones y deportistas a la zona como medida de seguridad, luego de que la intensa fuerza del mar erosionara las bases del malecón, destruyera parte de la vereda y comprometiera la estabilidad de un poste de alumbrado público cuya base quedó prácticamente expuesta.

Durante una inspección realizada en la zona se constató que el oleaje continúa golpeando con fuerza el litoral, por lo que se ha pedido a vecinos, corredores, ciclistas, pescadores artesanales y visitantes que eviten acercarse al lugar mientras se desarrollan las evaluaciones correspondientes.

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El colapso ocurrió la mañana del domingo, cuando comerciantes y vecinos escucharon un fuerte estruendo. Al acercarse al sector afectado comprobaron que una sección del muro de contención y parte del malecón se había desprendido. La estructura era utilizada diariamente por transeúntes y deportistas que recorrían el tradicional balneario chorrillano.

Las imágenes muestran además el deterioro de antiguas escaleras que conectaban con la zona baja de la playa, una infraestructura que ya había sufrido daños en años anteriores.

Vecinos recordaron que en el 2025 se reportaron colapsos similares y señalaron que, pese a los anuncios de intervención, los problemas estructurales persisten.

Fuertes oleajes golpean Pisco

El impacto constante de las olas también ha generado daños en otros sectores de La Herradura, incluyendo desprendimientos menores de concreto y procesos de erosión en áreas cercanas al acantilado.

Comerciantes de la zona expresaron su preocupación por las consecuencias económicas de la restricción, ya que numerosos negocios dependen del flujo de visitantes que recibe el balneario durante los fines de semana.

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Asimismo, se advirtió sobre el riesgo que representa el poste de alumbrado afectado, el cual permanece sostenido parcialmente por cables tras el debilitamiento de su base. Por esta razón, el área permanece cercada para evitar accidentes.

La situación ocurre en medio de las alertas emitidas por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, que advirtió sobre la continuidad de los oleajes anómalos a lo largo del litoral peruano.

Especialistas señalaron que estos eventos ponen nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de las estructuras ubicadas en la franja costera de la Costa Verde frente a fenómenos marítimos de gran intensidad.

Mientras continúan las evaluaciones técnicas, vecinos y comerciantes han solicitado a la Municipalidad de Chorrillos y a las entidades competentes ejecutar acciones urgentes para reforzar las estructuras afectadas y garantizar la seguridad de quienes transitan por este histórico balneario limeño.

Por el momento, el acceso a la playa La Herradura permanecerá restringido hasta nuevo aviso.