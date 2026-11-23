Con tres meses aún por delante, el comercio entre el Perú y China está cerca de igualar el resultado de todo el 2025. Así lo muestran las estadísticas del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que ubican al país asiático como el principal socio comercial del Perú. ¿Qué sectores explican el avance?

Entre enero y septiembre de 2026, el intercambio comercial bilateral sumó US$ 48,694 millones, un alza de 30.6% frente a los US$ 37,273 millones del mismo periodo de 2025.

Ese monto ya equivale al 93.2% de lo registrado en todo el año pasado, cuando el comercio con China llegó a US$ 52,250 millones.

“Esta evolución evidencia el dinamismo de la relación comercial bilateral y anticipa que, de mantenerse esta tendencia durante el último trimestre, el intercambio podría superar el resultado del año anterior”, señaló Óscar Quiñones, jefe del Idexcam.

Minería concentra los envíos

Las exportaciones peruanas a China alcanzaron US$ 31,306 millones en los nueve primeros meses del año, con un crecimiento de 31.3% interanual.

La minería explica el grueso de esos despachos: US$ 29,129 millones entre enero y septiembre, 38% más que en igual periodo de 2025. En ese lapso, China recibió el 48.16% de las exportaciones mineras peruanas, frente al 50.08% que concentró en todo el 2025.

Entre enero y septiembre, China recibió el 48.16% de las exportaciones mineras peruanas, frente al 50.08% que concentró en todo el 2025.

Muy por detrás se ubican los envíos pesqueros, con US$ 1,453 millones, y los agrarios —tradicionales y no tradicionales—, con US$ 272 millones.

Del lado de las importaciones, el Perú compró a China US$ 17,387 millones entre enero y septiembre, 29.4% más que un año antes. La cifra representa el 92.7% de lo importado en todo el 2025 (US$ 18,754 millones).

DATO CLAVE.