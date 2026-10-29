En medio de los efectos del Fenómeno de El Niño, las exportaciones peruanas de uva cerrarían el 2026 con un resultado ligeramente inferior al del año pasado.

Según las proyecciones de Fresh Fruit, los envíos de uva al exterior alcanzarían los US$ 2,040 millones, una caída de 1% frente al monto registrado en 2025.

En volumen, la caída sería mayor. El Perú exportaría 713,900 toneladas de uva durante el año, 4% menos que el año pasado.

Las estimaciones indican que este desempeño esperado de las exportaciones al culminar el 2026 combina dos factores: El cierre récord de la campaña 2025/2026 y el adelanto de la nueva temporada, que trasladó parte de la oferta hacia los primeros meses de la campaña 2026/2027.

Por ahora, de enero a septiembre, las exportaciones de uva vienen creciendo 28% al sumar US$ 843.7 millones debido al impulso de la campaña anterior, que se extendió entre setiembre del 2025 y agosto del 2026.

Sin embargo, las proyecciones indican que el adelanto de la campaña 2026/2027 concentraría una mayor cantidad de fruta en octubre, pero dejaría una oferta menor para los últimos dos meses del año.

En detalle, las estimaciones de Fresh Fruit indican que en octubre las exportaciones de uva crecerían 18%, mientras que en noviembre y diciembre se contraerían en alrededor de 20%.

El Perú exportaría 713,900 toneladas de uva durante el año, 4% menos que el año pasado. (Imagen: Andina)

Si bien el adelanto de la cosecha en el norte del país ha venido sosteniendo la campaña, desde noviembre se espera que El Niño genere temperaturas superiores a las habituales y lluvias intensas en Piura, una de las principales zonas productoras de uva.

“El calor estresa la planta y adelanta la cosecha, pero también reduce el tamaño del fruto y el peso del racimo, con un daño que cambia según la variedad. Si las lluvias llegan, el riesgo pasa a la calidad y a la apariencia de la fruta que aún quede en campo. Por eso, en la proyección el volumen del norte se concentra en octubre y noviembre, y baja con fuerza desde diciembre”, indicó el reporte de Fresh Fruit.

La región que sostendría el resultado sería Ica, principal productora del país, pues encuentra fuera de la zona de lluvias del norte y también habría adelantado el inicio de su cosecha debido al calor, lo que permitiría que puedan enviar sus productos antes a los mercados internacionales.

De esta manera, de acuerdo con Fresh Fruit, el país tendría más de 25,000 hectáreas de uva en producción durante la campaña 2026/2027 para abastecer a los compradores durante las fiestas de fin de año y el primer trimestre del 2027.