En un comunicado, la OEA pidió “fortalecer la prevención y la preparación” durante los últimos meses de este año. (Foto referencial: AFP)
En un comunicado, la OEA pidió “fortalecer la prevención y la preparación” durante los últimos meses de este año. (Foto referencial: AFP)
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Agencia EFE
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La urgió este lunes a los países de América Latina y del Caribe a prepararse ante las “esperables” consecuencias que traerá el , entre ellas severas inundaciones y sequías.

En un comunicado, la pidió “fortalecer la prevención y la preparación” durante los últimos meses de este año ya que esperan que el fenómeno alcance “una intensidad muy fuerte” con efectos sobre la seguridad energética, la alimentaria y la salud pública.

no se puede evitar, pero buena parte de sus consecuencias, sí”, afirmó el jefe de la Sección de Agua de la OEA, Andrés Sánchez, quien instó a los países miembro a “prepararse para minimizar las consecuencias”.

Según un estudio del organismo, se prevén precipitaciones más intensas que terminen en inundaciones y deslizamientos en la costa de Ecuador, el norte de Perú, el centro y sur de Chile y la Cuenca del Plata en territorios de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En cambio, los países de Centroamérica, las islas del Caribe, las regiones Andina y Caribe de Colombia y Venezuela, así como la cuenca amazónica podrían enfrentar “fuertes reducciones de lluvia y sequías severas”.

Las posibles condiciones de sequía podrían comprometer el abastecimiento general de agua y la generación de energía hidroeléctrica, lo que abre la puerta a afecciones en servicios esenciales en una región donde, según datos de la institución, más de 200 millones de personas carecen de un servicio continuo de agua.

También se prevé que esa escasez de agua lleve a entre 500,000 y 750,000 personas del Corredor Seco a la fase 3 (Crisis Aguda) de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF).

La OEA también llamó la atención sobre los efectos en la salud pública de las altas temperaturas y el almacenamiento de agua sin protección adecuada.

Según la organización internacional, la coordinación entre países y el intercambio de información “serán fundamentales para anticipar los impactos” y fortalecer la capacidad de respuesta de la región.

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