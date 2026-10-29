En este panorama, existen dos amenazas: el exceso de lluvias asociado al Niño costero, principalmente en el norte, y el déficit de precipitaciones que puede acompañar al Niño global en la sierra centro-sur y la Amazonía. (Foto: GEC)
En este panorama, existen dos amenazas: el exceso de lluvias asociado al Niño costero, principalmente en el norte, y el déficit de precipitaciones que puede acompañar al Niño global en la sierra centro-sur y la Amazonía. (Foto: GEC)
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Daniel Seclen Parraguez
Daniel Seclen Parraguez

Las lluvias intensas relacionadas con el fenómeno El Niño se comienzan a registrar y con ello crece la preocupación ante los efectos que pueden traer estos desastres en la canasta básica de las familias peruanas.

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