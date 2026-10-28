Transpesa prepara rutas alternas y medidas logísticas para mantener el traslado de mercancías ante posibles interrupciones por El Niño.
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Dax Canchari Reyes
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Grupo Transpesa SAC, empresa peruana de transporte y logística de origen familiar, cumple 50 años en el mercado en un año marcado por sus planes de expansión y los riesgos asociados al Fenómeno de El Niño. Aún así, proyecta cerrar 2026 con un crecimiento de alrededor de 26%, impulsado por sus operaciones de transporte y almacenes. ¿Qué inversiones alista y cómo busca mantener el abastecimiento de sus clientes ante posibles contingencias climáticas?

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