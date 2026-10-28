Mauricio Cheng, country Manager de Worldpanel by Numerator. (Foto: GEC)
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Mayumi García
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El avance del Fenómeno El Niño (FEN) abre un nuevo capítulo para el consumo en el Perú; ello, en un contexto en que las empresas evalúan los posibles efectos de este evento climático sobre la demanda y los hábitos de compra. Si bien el impacto ya se empezaría a evidenciar desde el último trimestre de este año, las mayores repercusiones se proyectan para los primeros meses de 2027, cuando el clima modificará las preferencias de los consumidores y la demanda de determinados productos.

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