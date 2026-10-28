Mauricio Cheng, country Manager de Worldpanel by Numerator, en Perspectivas Económicas 2027, señaló que actualmente el consumo en el país se desarrolla en un entorno bastante estable, dentro de las proyecciones establecidas para este periodo. Así, estimó que este año se culmine con un crecimiento en volumen de 1.5% y de alrededor de 3% en valor, en línea con el avance que mostró el consumo en los últimos tres años.

“Estos resultados responden al nivel de la masa salarial, la cual ha venido en desarrollo desde hace tres años. Hoy, un 24% de los hogares del Perú perciben que sus finanzas personales están mejor y pueden generar excedentes de ahorro”, destacó el experto.

Usuarios peruanos ya empiezan a dotarse de productos básicos con miras a FEN. (Foto: Referencial)

El ejecutivo resaltó que hoy todas las categorías encuentran a un consumidor más orientado a la búsqueda de productos de alto valor; además, de que la omnicanalidad genera una fragmentación en las oportunidades de compra. “No voy a buscar precisamente un lugar en particular, sino distintas ofertas en varios establecimientos”, agregó.

Impacto del FEN

En el marco del FEN, Cheng sostuvo que en estos últimos meses del año y el primer trimestre del 2027, el evento climático tendrá un impacto particular en la demanda de categorías básicas, tales como alimentos, bebidas, lácteos e incluso papel higiénico.

“Hablamos de un estoqueo, un abastecimiento, previa planificación que es lo que los usuarios buscan. Actualmente, hay una racionalidad de compra y, por consiguiente, mucha planificación”, expresó.

Cheng manifestó que el FEN profundizará la intención del consumidor por una dualidad de marcas, donde será clave el hallazgo de propuestas de menor precio, especialmente, en usuarios de las ciudades del norte, centro y oriente del país.

“Saliendo del impacto más duro del FEN, veremos una regulación natural de las categorías; por ejemplo, del autocuidado e indulgencia que tendrán recuperaciones relativamente rápidas. Lo que estamos proyectando es que ya hacia segundo semestre del año el consumo tenga una recuperación positiva”, explicó.

Proyecciones 2027

El representante de Worldpanel by Numerator indicó que tras una primera etapa compleja por los efectos del FEN, el consumo peruano en la segunda parte del 2027 evidenciaría una recuperación, con el repunte de segmentos complementarios. En este contexto, proyectó que el próximo año, las perspectivas tocan terreno estable con una posición incluso al alza, sujeto a la envergadura del FEN.

“El rango que estamos viendo es un no crecimiento del 0.3% hasta un crecimiento del 1.6% o 1.7%, según la lectura del fenómeno y la reacción también de la infraestructura para que logísticamente los productos lleguen al consumidor final. Hoy, la demanda está en un mejor momento con relación a años anteriores, y es una cuestión de oferta y logística conectar con la oportunidad”, incidió.