La Municipalidad Metropolitana de Lima inauguró este miércoles la nueva Sala de Crisis para reforzar las labores de prevención y coordinar una respuesta inmediata ante posibles emergencias, en un contexto de preparación frente a los riesgos asociados a un eventual Fenómeno El Niño.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que este espacio articulará el trabajo de 17 gerencias municipales, organismos públicos descentralizados y entidades públicas y privadas que integran la Plataforma de Defensa Civil. La sala contará con mapas de monitoreo e imágenes en tiempo real de distintos sectores de la capital para facilitar la toma de decisiones.

“Esta sala de crisis permitirá monitorear las cuencas, las quebradas, los puentes y las emergencias activas, para tomar decisiones oportunas, para tomar decisiones inmediatas”, señaló el burgomaestre durante la presentación.

LEA TAMBIÉN: JNE aclara alcance de fallo sobre demoras electorales que Reggiardo considera favorable

El sistema también contará con drones de la corporación municipal para vigilar las zonas de mayor peligrosidad o vulnerabilidad frente a las condiciones climáticas. Según Reggiardo, la sala estará operativa desde su presentación y permitirá coordinar las intervenciones de las distintas áreas municipales ante situaciones que requieran una respuesta conjunta.

¿Qué zonas y eventos estarán bajo vigilancia?

El monitoreo no se limitará a las emergencias relacionadas con lluvias o posibles desbordes. La Municipalidad de Lima también utilizará esta infraestructura para supervisar actividades de alta concurrencia y coordinar medidas de prevención y seguridad.

Entre los eventos mencionados por el alcalde figuran la campaña Navidad Segura 2026, el recorrido del Señor de los Milagros y las actividades vinculadas con la próxima visita del papa León XIV al Perú.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, inaugura la nueva Sala de Crisis para fortalecer la prevención y coordinar una respuesta oportuna ante posibles emergencias. Foto: MML.

Reggiardo indicó que la sala permitirá hacer seguimiento a estas actividades con la participación de los gerentes municipales involucrados. En el caso de la visita papal, precisó que las coordinaciones con la comisión avanzada del Vaticano se encuentran en marcha y que se están definiendo aspectos relacionados con los espacios que ocupará el pontífice durante su paso por la capital.

La nueva unidad también buscará centralizar la información para facilitar la coordinación entre las áreas responsables de seguridad ciudadana, movilidad urbana, gestión ambiental, desarrollo urbano y gestión del riesgo de desastres, entre otras.

Lima reporta más de 1,000 brigadistas y 2,500 kits de ayuda

Durante la presentación, Reggiardo detalló los recursos con los que cuenta la Municipalidad de Lima para atender situaciones de emergencia. Según indicó, la comuna dispone de más de 1,000 brigadistas comunitarios formados, además de haber realizado más de 400 capacitaciones que beneficiaron a unas 15,000 personas.

A ello se suman más de 25 simulacros nacionales y locales atendidos o ejecutados, así como un almacén central de 3,000 metros cuadrados que, de acuerdo con el alcalde, cuenta con un stock reportado de 2,500 kits de ayuda humanitaria.

El burgomaestre también informó que se entregaron 1,500 kits de emergencia a los 42 distritos de Lima Metropolitana para apoyar la atención de la población.

“Hace pocas horas hemos tenido un par de incendios que han sido apagados y controlados casi en minutos, y eso ha sido porque precisamente todos nuestros equipos han estado desplegados, para dar esas atenciones de forma muy rápida”, afirmó.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó la nueva Sala de Crisis de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que monitoreará cuencas, quebradas, puentes y zonas vulnerables ante posibles emergencias. Foto: MML.

El alcalde sostuvo que, ante una emergencia de grandes proporciones, la prioridad será proteger la vida de los vecinos y organizar una respuesta conjunta con las instituciones que forman parte de la Plataforma de Defensa Civil.

Municipalidad de Lima interviene en puente de Huampaní

Durante la presentación, el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, informó sobre los trabajos de descolmatación que se realizan en el puente de Huampaní, ubicado a la altura del kilómetro 30 de la carretera Central, tras la difusión de imágenes que advertían sobre las condiciones de la infraestructura y la acumulación de material en la zona.

Casaretto explicó que la intervención corresponde a un ámbito de responsabilidad local, pero que la Municipalidad de Lima decidió desplegar maquinaria para reducir los riesgos. Según indicó, los trabajos permitirán mejorar las condiciones para el paso del agua y se espera que la intervención de descolmatación concluya en aproximadamente cinco días.

Reggiardo precisó que la comuna adquirió 52 máquinas al inicio de su gestión para ejecutar labores de limpieza, ensanchamiento de cauces y descolmatación. Aunque señaló que la intervención en Huampaní no corresponde directamente a la municipalidad metropolitana, afirmó que se dispuso el envío de equipos para atender la situación.

“No es responsabilidad nuestra, este trabajo. Es responsabilidad de la autoridad local. Sin embargo, se ha tomado la decisión, de forma prácticamente inmediata, y ya se está trabajando”, sostuvo el alcalde.

Casaretto añadió que la Municipalidad de Lima viene ejecutando trabajos en las cuencas de los ríos Chillón, Lurín y Rímac desde mayo, antes del incremento del caudal. Según el funcionario, las intervenciones han permitido trabajar las cajas hidráulicas de estos ríos en anchos de entre 40 y 50 metros, en los sectores comprendidos por distritos como Lurigancho-Chosica, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Rímac, Cercado de Lima y San Martín de Porres.

El funcionario también anunció la incorporación del Instituto Catastral de Lima al grupo de trabajo. La entidad aportará tecnología satelital para identificar situaciones de riesgo en las partes altas de las quebradas.

Reggiardo insiste con Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana

Consultado sobre el viaje de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a El Salvador para reunirse con Nayib Bukele, Reggiardo consideró importante conocer la experiencia de ese país en la lucha contra la criminalidad. En ese contexto, reiteró su propuesta de crear una Secretaría Nacional u Oficina Nacional de Seguridad Ciudadana, encabezada por un especialista con capacidad para articular a las instituciones involucradas.

“Hay que entender que el fenómeno de la inseguridad es multicausal, es multisectorial”, manifestó.

El alcalde sostuvo que la respuesta no debe recaer únicamente en la Policía Nacional, sino que debe involucrar también al Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Educación, las municipalidades y los gobiernos regionales.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó la nueva Sala de Crisis de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Foto: MML.

“Yo siempre lo he dicho, es una especie de Presidencia de Consejo de Ministros, pero de Seguridad Ciudadana”, explicó. Según señaló, esta instancia permitiría coordinar acciones de prevención y respuesta desde el más alto nivel del Estado.

Reggiardo afirmó que ya había trasladado su propuesta por escrito al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, el 28 de julio. También mencionó la posibilidad de crear una policía municipal que apoye en labores de tránsito y contribuya a liberar entre 5,000 y 6,000 efectivos policiales para combatir delitos graves, el crimen organizado y las extorsiones.

¿Qué dijo sobre las obras viales y el Campo de Marte?

En otro momento, el alcalde respondió a cuestionamientos sobre el viaducto de la avenida Canadá y su posible efecto sobre la congestión vehicular. Reggiardo defendió el conjunto de proyectos de infraestructura vial de su gestión y afirmó que la ciudad viene incorporando nuevas vías y sistemas de transporte para mejorar la movilidad.

El burgomaestre aseguró que la Municipalidad de Lima ha entregado más de 50 kilómetros de vías nuevas y destacó, entre otros proyectos, la vía expresa Sur y la avenida Ramiro Prialé. Asimismo, mencionó un proyecto de semaforización inteligente valorizado en US$ 205 millones, equivalente a más de S/ 700 millones, que incluirá señalización y ciclovías.

Sobre las obras del Campo de Marte, en Jesús María, Reggiardo ratificó que los trabajos correspondientes al sector de la Nunciatura Apostólica estarán culminados antes de la visita del papa León XIV. Añadió que la entrega integral del parque se realizará en las próximas semanas y meses.

LEA TAMBIÉN: Renzo Reggiardo pide reorganizar los organismos electorales tras primeros resultados de Lima

Consultado por las denuncias sobre la muerte de más de 60 árboles y la afectación de otros 163 durante las obras, el alcalde señaló que cuenta con información distinta y afirmó que se realizan labores de riego y mantenimiento. También reconoció problemas con el contratista inicial, situación que, según explicó, obligó a realizar trámites para cambiar de proveedor y continuar con los trabajos.

No obstante, el alcalde aseguró que el Campo de Marte será entregado en condiciones adecuadas para los vecinos.