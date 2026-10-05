El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió al Gobierno central y otras autoridades impulsar una reorganización de los organismos electorales, luego de cuestionar su desempeño tanto en las elecciones gnerales 2026 como en los últimos comicios regionales y ediles.

“Los resultados siempre se ajustan en las madrugadas Siempre en las madrugadas nos ponen resultados de empate. ¿Eso es casualidad? Me parece extraño no voy a desconocer los resultados los he reconocido siempre", expresó.

“Creo que los entes electorales tienen que tener una reorganización, más allá de si favorece a uno o beneficia a otro. Voy a respetar, como corresponde, el resultado”, señaló Reggiardo.

Este domingo 4 de octubre, se llevaron adelante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). Según el conteo rápido de Datum existe un empate técnico entre Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, y Francis Allison, de Avanza País, por el primer lugar de la elección para la Alcaldía de Lima.

Cuestionó los filtros utilizados por la ONPE para la designación de miembros de mesa. Recordó que Piero Corvetto, exjefe de la ONPE haya sido designado como presidente de mesa durante esta elección. Recordo que tiene una serie de denuncias , incluso cuenta con una denuncia penal presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“¿Qué filtros maneja esta institución? ¿Cómo es posible que la ONPE nombre presidente de mesa (...) al señor Piero Corvetto?”, manifestó.

Reggiardo recordó que presentó una denuncia contra agentes electorales y recursos relacionados con ciudadanos que no pudieron votar. “Actué presentando los recursos en defensa del enorme número de personas que se quedaron sin votar”, afirmó.

Demora en los resultados

Reggiardo también cuestionó la demora en la definición de los resultados y mencionó la sucesión de la boca de urna, el conteo rápido, el procesamiento de actas y las impugnaciones.

“¿Cuándo vamos a tener los resultados de una vez por todas?”, preguntó.

Sobre eventual credencial para Rafael López Aliaga

Consultado sobre la posibilidad de que Rafael López Aliaga asuma la alcaldía de Lima si el Jurado Nacional de Elecciones determina que corresponde otorgarle la credencial como primer regidor, Reggiardo evitó pronunciarse sobre un eventual escenario.

El alcalde sostuvo que no le corresponde especular sobre quién asumirá el cargo y remarcó que actualmente él ejerce la alcaldía de Lima. “A mí me parece que no tiene ningún asidero” la interpretación que cuestiona la eventual postulación de López Aliaga como teniente de alcalde, señaló Reggiardo en Canal N.

Asimismo, recordó que López Aliaga renunció a la alcaldía y que él asumió posteriormente el cargo. Reggiardo sostuvo que el exalcalde participa en el actual proceso electoral como candidato a teniente de alcalde y que la decisión sobre la entrega de credenciales corresponde a las autoridades electorales.

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Comisión de transferencia está lista

Respecto a una eventual transferencia de la gestión municipal, Reggiardo indicó que la Municipalidad de Lima ya tiene conformada su comisión de transferencia y está a la espera de que se conozcan oficialmente los resultados.

Explicó que, una vez proclamada la autoridad electa, la nueva gestión deberá designar a sus representantes para integrar la comisión mixta. Reggiardo recordó que él participó en la comisión de transferencia cuando asumió la actual administración y sostuvo que recibió una municipalidad con problemas económicos. En contraste, afirmó que la actual gestión dejará las cuentas saneadas y obras ejecutadas.

Rechaza cuestionamientos del Consejo Fiscal

El alcalde también respondió a las observaciones del Consejo Fiscal sobre la situación financiera de la Municipalidad de Lima y una deuda que, según esa entidad, alcanzaría aproximadamente los S/4 mil millones y generaría intereses anuales cercanos a S/500 millones.

Reggiardo calificó esa evaluación como una opinión del Consejo Fiscal y aseguró que las cuentas municipales se encuentran claras. “Estoy con las puertas abiertas de la municipalidad para que puedan revisar cada uno de los expedientes de las obras que hemos entregado”, afirmó.

El alcalde destacó las obras ejecutadas durante su gestión y mencionó la construcción de aproximadamente 50 kilómetros de nuevas vías como parte de las inversiones realizadas. “Vamos a tener cuentas en azul con un crecimiento sostenido”, aseveró