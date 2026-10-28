El país tiene capacidad de acelear su ritmo de crecimiento, según el BCP (Autor:Tinnakorn Jorruang/ Fuente:Getty Images/iStockphoto)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Pese al gran impacto previsto por el fenómeno de El Niño, el Banco de Crédito del Perú (BCP), insta al sector privado a no perder la mirada de más largo plazo, ¿en qué sostiene su optimismo?

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