“Pasado el tema de El Niño, que es coyuntural y que va a ser complejo de gestionar, yo no demoraría (como empresa) en la inversión, porque esta la debes pensar en el largo plazo”, sostuvo Diego Cavero, gerente general del banco.

El ejecutivo estimó que, luego de El Niño, la economía del país podría crecer a un mínimo de 4.5% anual, y consideró que incluso se podría avanzar a un mayor ritmo, pues al final de la primera década del presente siglo se logró crecer hasta en 9%, comentó.

“Ahí (en el crecimiento económico) tienen que entrar los proyectos grandes, de minería, infraestructura, aeropuertos, salud, educación, etc; y en lo que le compete al sector privado, necesitamos mucha institucionalidad, reglas claras, cosas que se han ido deteriorando en el tiempo, mucha más regulación”, manifestó en el marco del evento Perspectivas Económicas 2027, organizado por el Diario Gestión.

Diego Cavero, gerente general del BCP (Foto: BCP).

“Todas las facultades legislativas que se han pedido para simplificación administrativa no han caminado”, agregó.

En ese sentido, Cavero enfatizó que “esas reformas estructurales van a costar más”. Sin embargo, aseguró que el país se encuentra en una “oportunidad gigante para el sector privado”.

“Una situación económica sólida, una clase media creciente, términos de intercambio favorables y un Gobierno que es pronegocios es una situación que no vivíamos hace años”, destacó el gerente.

En particular, hizo alusión a oportunidades de inversión en sectores como minería, energía, infraestructura y en consumo, esto último, sobre todo, en provincias.

Decisión

“Invierto para 5% o para 8% de crecimiento anual del PBI, esa para mí es la discusión, no si invierto o no”, expresó Diego Cavero asegurando que “está convencido” de que la economía peruana puede crecer por arriba del 5%.

El banquero admitió, por otro lado, que existen presiones al alza sobre las tasas de interés en el mundo, en un contexto donde se prevé que la Fed (el banco central de EE.UU.) no baje su tasa de referencia, por lo menos, en el corto plazo, afirmó.

El Niño será complejo de gestionar, admite Diego Cavero, del BCP. (Foto: Andina/ referencial)

Sin embargo, Cavero opinó que las tasas de interés actualmente se encuentran, en general, en un nivel “razonable”, mientras que la prima del país ha bajado.