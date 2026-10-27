La presidente de InPerú, Mercedes Araoz, destacó la visión positiva que deja el roadshow de esa asociación en Nueva York entre los inversionistas internacionales, por las oportunidades a largo plazo que estos detectan en el Perú.

Acontecimientos próximos como las elecciones de medio mandato en EE.UU., no tendrán implicancias relevantes para el Perú, dijo, aunque expresó que, sea cual fuere el resultado de las mismas, se buscará que se revise el alto arancel que ese país impuso a los productos peruanos.

“Esos aranceles nos restan competitividad frente a otros países”, afirmó.

Sobre el entorno local, Araoz mencionó que en el roadshow se recogió la inquietud en torno a la demora en el otorgamiento de las facultades legislativas solicitadas por el Congreso, aunque los inversionistas asimilaron que hay un contrapeso razonable entre el Ejecutivo y el Parlamento.

Mercedes Araoz, presidenta de inPerú | Foto: Hugo Pérez

Además, sostuvo que para los foráneos es una buena señal que en el Gobierno hayan cesado los continuos cambios radicales de funcionarios principales, incluidos presidentes, observados en administraciones anteriores, que le restaban predictibilidad al país. “En el largo plazo sí interesa la estabilidad. Este marco legal les da más tranquilidad”, añadió.

Juan Carlos Mandujano, director ejecutivo de inPerú, refirió que hay mucho interés de los inversionistas en cómo se cerrará la brecha de infraestructura en el país ascendente a US$ 160,000 millones, así como sobre la nueva ley de Asociaciones Público Privadas (APP) y de qué forma estas impulsarán la inversión.

Juan Carlos Mandujano, director ejecutivo de inPerú. (Foto: César Campos para GEC)

“Hay algunos proyectos en específico que son confidenciales y que son potenciales transacciones que están encaminadas y que he logrado escuchar. Son noticias que pueden aparecer en el corto plazo, como apareció una importante después del roadshow de Europa, que fue la transacción de EIG que invirtió en TGP. Alguna similar podríamos tener en los próximos meses”, destacó.