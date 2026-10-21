En el Perú, los gobiernos locales y regionales acumulan más de 50,000 proyectos inconclusos, entre paralizados y abandonados, durante los últimos casi 15 años. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Luego de las elecciones municipales y regionales, dentro de casi dos meses, nuevas autoridades asumirán los gobiernos locales y regionales con un reto particularmente complejo frente al fenómeno de El Niño (FEN).

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