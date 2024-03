En detalle, de acuerdo con la Contraloría, son 40,581, es decir, uno de cada cinco, que podrían considerarse abandonados o cerca de estarlo debido a que no se ha avanzado en su ejecución en los últimos años.

“En suma son 40,581 proyectos que en la práctica no han gastado nada ni el año pasado ni en los últimos tres años, o incluso en más de tres años. Prácticamente podemos decir que los proyectos que están en situación de abandono son los que no registran gasto porque se está demorando su ejecución ”, comentó Jennifer Pérez, subgerente del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría, a Gestión.

De ese total de proyectos analizados por la Contraloría, unos 28,618 tienen menos de tres años desde que declararon su viabilidad y no se registró ejecución, pero el caso más crítico lo tienen otras 11,963 obras, por S/ 86,035 millones, que en más de tres años no han tenido ningún avance.

Nelson Shack recordó cómo es que la corrupción viene afectando la inversión pública. “ La corrupción no está en hacer la obra, el negocio esencial está en adjudicársela. Por eso ‘coimean’ en todo el proceso de selección. Porque saben que la obra se va a paralizar . ¿Cuál es el negocio? Se adjudican la obra, presentan una carta fianza -que en algunos casos puede ser falsa- y levantan el adelanto (presupuestal) (pero, no se ejecuta la obra)”, señaló.

Detalles

Los más de 11,000 proyectos están en riesgo potencial de perder su declaratoria de viabilidad al tener más de 3 años sin registrarse ni un mínimo gasto del presupuesto que se iba a destinar. La mayoría de estos están orientados al cierre de brechas en las funciones de transporte (2,225), educación (2,036), saneamiento (1,590), agropecuaria (1,155) y vivienda y desarrollo (1,069).

Pese a que se considera que estos proyectos tienen S/ 0 de ejecución presupuestal, existen pérdidas por ellos. La subgerente del Observatorio Anticorrupción estima que teniendo en cuenta el estado de estos proyectos, se habrían perdido alrededor de S/ 302 millones por el dinero que ya se gastó en los estudios de preinversión que hacían viable la obra .

“Obviamente la entidad gastó recursos para poder declarar viable a los proyectos. En promedio un proyecto gasta alrededor de 3% a 5% de su costo actualizado en consultorías de obras para declararse viables. Si nunca se ejecutan, todos los estudios que sirvieron para apoyar ya se pueden considerar dinero perdido”, sostiene.

De los otros 28,618 proyectos, hay cerca de 8,000 proyectos que tienen estudios de viabilidad que ya no serían viables este año, advirtió el contralor de la República, Nelson Shack .

“Si no los incluyen en el presupuesto de este año, y no los van a hacer porque no hay capacidad financiera para absorberlos, van a entrar al otro grupo (de proyectos sin ejecución en más de 3 años), y así perdemos la plata”, afirmó durante la presentación del nuevo Índice de Riesgos en la Inversión Pública (IRI).

Proyectos con inversión, pero en pausa

Existe otro grupo de 158,430 proyectos en los que se registra avance en la ejecución, pero está paralizada en los últimos años. Estos tienen un avance promedio del 36.6% de su costo. Pérez indica que dentro de esos proyectos, hay un grupo que tienen ejecución discontinua.

“Por un lado, tenemos un grupo de proyectos que han registrado obras paralizadas en los últimos tres años y por otro lado, tenemos otro grupo de proyectos que habiendo ejecutado su inversión financiera han tenido periodos en los que por más de un año no han ejecutado recursos”, refiere.

La subgerente del Observatorio Anticorrupción indica que el 69% de los más de 199,000 proyectos aprobados como viables, han presentado discontinuidad en su ejecución financiera por más de 12 meses .

Entre los proyectos con discontinuidad mayor a 12 meses en su ejecución financiera, se destacan los pequeños proyectos en ejecución en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (78,062) y aquellos que son ejecutados por las entidades del gobierno locales (117,875).

Además de esto, Pérez apunta que el 33% de los más de 199,000 proyectos evaluados por el organismo no registran gasto desde antes del año 2017.

La Contraloría precisa que 23,481 proyectos en los que se comenzó a gastar tienen menos de tres años de pausa y 134,949 llevan más de tres años paralizados .

Pese a esto, Pérez señala que estos proyectos, y lo que se gastó en ellos, aún no pueden considerarse como perdidos, pero sí vienen generando sobrecostos.

“Todo va a depender de si se concluye o no se concluye la inversión, pero obviamente mientras más se demora la obra, se generan más sobrecostos, porque hay que seguir pagando gastos generales, hay que seguir pagando una serie de cosas porque en muchos casos el contrato sigue vigente. Siempre hay gastos de mantenimiento, vigilancia, entonces mientras más demora, más se gasta y por eso es importante que las obras terminen a tiempo”, explica.

¿Qué se debe hacer?

El contralor Nelson Shack afirma que, acorde al estudio que viene haciendo el organismo, el Estado peruano no tiene la capacidad para gastar y si se quiere que las obras pendientes se terminen, durante los próximos 3 o 4 años no se deberán hacer obras nuevas pues de lo contrario no se van a poder acabar. Ante este problema, sostiene que el Perú necesita nuevas leyes para ordenar el sistema de inversiones.

“ Hay miles de millones de soles botados al tacho de pura ineficiencia, seguro hay corrupción también, porque se hacen estudios sin una adecuada planificación , sin una lógica”, sostuvo. El país pierde un 17% de su presupuesto por corrupción e inconducta funcional en las obras públicas, recuerda.

Por su parte, la especialista en Proyectos de Inversión, Claudia Botteon, señala que se necesita de mayor asistencia técnica para los procesos de preinversión, lo que implica normas técnicas, metodologías y procedimientos, además de la actualización de precios sociales especiales y pautas de priorización.

Sin embargo, advierte que la evaluación de proyectos sin control y sin corregir los errores que se detectan no se puede llegar a ningún puerto.

Consultorías. El contralor señaló que se identificó que para los proyectos públicos se han gastado entre S/ 6,000 y S/ 7,000 millones en consultorías de personas naturales.

SOBRE EL AUTOR Guadalupe Gamboa Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres, con experiencia en radio, tv y web. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.