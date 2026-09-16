La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presentó en Palacio de Gobierno, este jueves 17 de setiembre, a los Comisionados de Alto Nivel para las reformas estructurales y el aumento de la productividad en el Perú.

Precisamente en materia económica, el bajo nivel de productividad ha sido foco de observación en estas primeras semanas de Gobierno. De hecho, Fujimori junto a sus diferentes ministros han remarcado, en reiteradas ocasiones, que será un eje del quinquenio impulsarlo.

Para esto, anunciaron la ejecución de varias reformas estructurales y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puso la lupa en cuatro áreas claves que, justamente, tendrán una comisión que las analizará: informalidad laboral, inclusión financiera, inversión pública y evasión tributaria.

Este jueves desde Palacio, la mandataria anunció la conformación de la Comisión de Alto Nivel para abordar los problemas alrededor de la inversión pública en el país.

“[Su tarea] será la mejora de la gestión de la inversión pública, orientado a promover una mayor eficiencia en la inversión pública, mejorar la calidad del gasto y contribuir al cierre de brechas e infraestructura y servicios públicos”, describieron.

Experto para la mejora de la inversión pública:

Milton Von Hesse, economista por la Universidad del Pacífico y exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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