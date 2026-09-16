Se busca acelerar el cierre de la brecha de infraestructura. | FOTO: LINO CHIPANA/EL COMERCIO
Se busca acelerar el cierre de la brecha de infraestructura. | FOTO: LINO CHIPANA/EL COMERCIO
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presentó en Palacio de Gobierno, este jueves 17 de setiembre, a los Comisionados de Alto Nivel para las reformas estructurales y el aumento de la productividad en el Perú.

Precisamente en materia económica, el bajo nivel de productividad ha sido foco de observación en estas primeras semanas de Gobierno. De hecho, Fujimori junto a sus diferentes ministros han remarcado, en reiteradas ocasiones, que será un eje del quinquenio impulsarlo.

Para esto, anunciaron la ejecución de varias reformas estructurales y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puso la lupa en cuatro áreas claves que, justamente, tendrán una comisión que las analizará: informalidad laboral, inclusión financiera, inversión pública y evasión tributaria.

Este jueves desde Palacio, la mandataria anunció la conformación de la Comisión de Alto Nivel para abordar los problemas alrededor de la inversión pública en el país.

“[Su tarea] será la mejora de la gestión de la inversión pública, orientado a promover una mayor eficiencia en la inversión pública, mejorar la calidad del gasto y contribuir al cierre de brechas e infraestructura y servicios públicos”, describieron.

Experto para la mejora de la inversión pública:

Milton Von Hesse, economista por la Universidad del Pacífico y exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Nota en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

MEF confirma: uso del BIM es obligatorio para elevar calidad de proyectos de inversión pública
Comisiones presidenciales “atacarán” informalidad, inversión pública, finanzas e impuestos
Inversión pública cae por retroceso del Gobierno nacional: ¿qué pasó en 5 ministerios clave?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.