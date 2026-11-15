Uno de los acuerdos más destacados tras la reunión entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Promperú y los principales gremios empresariales del Perú fue la creación de dos grupos de trabajo especializados entre el sector público y privado para defender la competitividad de las exportaciones peruanas en Estados Unidos.

Así lo informó Carlos Posada Ugaz, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Estos son los detalles.

Sectores protagonistas

Durante el encuentro se evaluó el estado de las negociaciones comerciales entre el Perú y Estados Unidos, así como las acciones para mitigar el impacto de las nuevas condiciones arancelarias que afectan principalmente a los sectores agroexportador y textil-confecciones.

Al respecto, la CCL destacó que los grupos de trabajo estarán integrados por representantes empresariales, Mincetur y Promperú, y tendrán como objetivo construir una estrategia conjunta que fortalezca la presencia de los productos peruanos en el mercado estadounidense y contribuya a mejorar sus condiciones de acceso.

“La coordinación entre los sectores público y privado es fundamental para preservar la competitividad de nuestras exportaciones, proteger el empleo y generar nuevas oportunidades de crecimiento para el país. El Perú necesita una estrategia articulada que defienda nuestros intereses comerciales, pero que también fortalezca nuestra relación económica y de cooperación con Estados Unidos”, señaló Posada.

Asimismo, informó que los gremios empresariales propondrán a los representantes que participarán en ambos grupos de trabajo, los cuales iniciarán sus labores en los próximos días con una agenda enfocada en fortalecer la posición del Perú y promover acciones de incidencia ante actores estratégicos vinculados al mercado estadounidense.

¿Qué acciones se tomarán en cuenta para mitigar el impacto de las nuevas condiciones arancelarias que afectan a los sectores agroexportador y textil-confecciones? (Foto: referencial)

Temas sobre la mesa

Durante la reunión, los empresarios expresaron su preocupación por la pérdida de competitividad que encaran algunos productos peruanos frente a competidores de la región que cuentan con condiciones de acceso más favorables al mercado estadounidense. En particular, llamaron la atención sobre los riesgos que podrían enfrentar las exportaciones de confecciones de mayor valor agregado y diversos productos agroexportadores.

En ese contexto, los participantes coincidieron en la necesidad de complementar las negociaciones gubernamentales con una estrategia de relacionamiento que involucre a importadores, compradores y empresas estadounidenses vinculadas a las cadenas de suministro en las que participan productos peruanos, con el fin de fortalecer el respaldo a mejores condiciones comerciales para el país.

La CCL consideró fundamental aprovechar el potencial de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX), fortalecer las acciones de promoción comercial que Promperú viene evaluando para 2027 y mantener una agenda permanente de coordinación entre el Estado y el sector empresarial.

Posada subrayó, además, que la estrategia peruana debe abordarse desde una perspectiva integral, incorporando no solo los temas arancelarios, sino también aspectos vinculados a inversiones, infraestructura, seguridad económica y cooperación bilateral.

“El Perú es un socio confiable y estratégico para Estados Unidos. Nuestra oferta exportable contribuye a complementar cadenas de suministro, generar empleo y fortalecer la integración económica entre ambos países. Por ello, es indispensable construir una posición nacional sólida y coherente que permita defender los intereses del país y aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo”, sostuvo.