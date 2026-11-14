El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo subió a S/ 3,583 en promedio (S/ bruto, por mes) en octubre 2026, según data del último Index del Mercado Laboral de Bumeran, compartido con Gestión.
Esto significa un incremento de 0.83% respecto al mes previo y una expansión de 6.02% si se compara con el décimo mes del 2025.
Sueldos según seniority
El salario requerido para los puestos junior subió a S/ 2,393), mientras que para las posiciones semisenior y senior se ubicó en S/ 3,662 el mes pasado.
Lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor aumentó a S/ 5,715 en promedio. Si bien se ubicó por encima de los meses previos, manteniéndose por segundo mes por encima del pico de más de S/ 5,600 que se alcanzó entre septiembre y noviembre del año pasado, empieza a perder fuerza (septiembre 2026: S/ 5,710).
En el segmento jefe / supervisor, Tecnología / Sistemas es el puesto donde se requiere el mayor salario pretendido (S/ 9,500).
En el segmento senior y semisenior, las postulaciones para cubrir puestos de Ingeniería en Minas registran la mayor pretensión salarial (S/ 5,100). En el segmento junior, el puesto de Data Warehousing (S/ 4,600) es el que registra la pretensión salarial más alta.
Puestos de trabajo: expectativas
Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa de octubre.
Posiciones junior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Planeamiento Económico-Financiero: S/ 3,000
Organización y Métodos: S/ 1,750
- COMERCIAL
Desarrollo de Negocios: S/ 3,200
Atención al Cliente: S/ 1,500
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Diseño: S/ 3,800
Mercadotecnia Internacional: S/ 1,500
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Urbanismo: S/ 4,500
Ingeniería Agrónoma: S/ 1,900
- RECURSOS HUMANOS
Compensación y planilla: S/ 2,600
Administración de Personal: S/ 2,000
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Data Warehousing: S/ 4,600
Soporte técnico: S/ 2,000
- OTROS
Educación Especial: S/ 4,500
Pasantía / Trainee: S/ 1,291
Posiciones senior y semisenior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Planeamiento Económico Financiero: S/ 5,000
Impuestos: S/ 2,500
- COMERCIAL
Desarrollo de Negocios: S/ 5,000
Atención al cliente: S/ 2,500
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Business intelligence: S/ 5,000
E-commerce: S/ 2,100
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Dirección de Obra: S/ 5,000
Calidad: S/ 2,500
- RECURSOS HUMANOS
Capacitación: S/ 4,000
Selección: S/ 2,500
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Tecnologías de la Información: S/ 5,000
Telecomunicaciones: S/ 3,500
- OTROS
Ingeniería en Minas: S/ 5,100
Hotelería / Exportación: S/ 2,000
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¿Qué puestos están buscando las empresas?
Más allá de los salarios pretendidos, el reporte de Bumeran muestra qué perfiles concentran los avisos de empleo publicados por las empresas.
La mayor parte buscaban profesionales en áreas como Comercial, que ocupó el 8.93% del total de reportes. Las empresas también se enfocaron en buscar trabajadores para Ventas (7.32%) y Producción (4.02%).
Además, se reportó una demanda por trabajadores para Atención al Cliente (3.82%) y Administración (3.63%), y Administración (3.63%). Le siguieron avisos en puestos de Administración; Contabilidad; Minería, petróleo y gas; y Almacén, depósito y expedición; entre otros.
Pero la oferta de puestos no coincide exactamente con las preferencias de quienes buscan empleo. Los profesionales en busca de trabajo se encuentran principalmente en los rubros de Administración, que concentra un 6.93% de postulaciones; y Comercial, con 5.40%. Le siguió la búsqueda de empleo en minería, petróleo y gas, donde se tiene a un 5.06% de postulantes.