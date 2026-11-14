Esto significa un incremento de 0.83% respecto al mes previo y una expansión de 6.02% si se compara con el décimo mes del 2025.

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Sueldos según seniority

El salario requerido para los puestos junior subió a S/ 2,393), mientras que para las posiciones semisenior y senior se ubicó en S/ 3,662 el mes pasado.

Lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor aumentó a S/ 5,715 en promedio. Si bien se ubicó por encima de los meses previos, manteniéndose por segundo mes por encima del pico de más de S/ 5,600 que se alcanzó entre septiembre y noviembre del año pasado, empieza a perder fuerza (septiembre 2026: S/ 5,710).

En el segmento jefe / supervisor, Tecnología / Sistemas es el puesto donde se requiere el mayor salario pretendido (S/ 9,500).

En el segmento senior y semisenior, las postulaciones para cubrir puestos de Ingeniería en Minas registran la mayor pretensión salarial (S/ 5,100). En el segmento junior, el puesto de Data Warehousing (S/ 4,600) es el que registra la pretensión salarial más alta.

Puestos de trabajo: expectativas

Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa de octubre.

Salario requerido, octubre 2026. Fuente: Bumeran

Posiciones junior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Planeamiento Económico-Financiero: S/ 3,000

Organización y Métodos: S/ 1,750

COMERCIAL

Desarrollo de Negocios: S/ 3,200

Atención al Cliente: S/ 1,500

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Diseño: S/ 3,800

Mercadotecnia Internacional: S/ 1,500

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Urbanismo: S/ 4,500

Ingeniería Agrónoma: S/ 1,900

RECURSOS HUMANOS

Compensación y planilla: S/ 2,600

Administración de Personal: S/ 2,000

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Data Warehousing: S/ 4,600

Soporte técnico: S/ 2,000

OTROS

Educación Especial: S/ 4,500

Pasantía / Trainee: S/ 1,291

El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo subió a S/ 3,583 en promedio (S/ bruto, por mes) en octubre 2026. (Foto: iStock)

Posiciones senior y semisenior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Planeamiento Económico Financiero: S/ 5,000

Impuestos: S/ 2,500

COMERCIAL

Desarrollo de Negocios: S/ 5,000

Atención al cliente: S/ 2,500

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Business intelligence: S/ 5,000

E-commerce: S/ 2,100

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Dirección de Obra: S/ 5,000

Calidad: S/ 2,500

RECURSOS HUMANOS

Capacitación: S/ 4,000

Selección: S/ 2,500

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Tecnologías de la Información: S/ 5,000

Telecomunicaciones: S/ 3,500

OTROS

Ingeniería en Minas: S/ 5,100

Hotelería / Exportación: S/ 2,000

¿Qué puestos están buscando las empresas?

Más allá de los salarios pretendidos, el reporte de Bumeran muestra qué perfiles concentran los avisos de empleo publicados por las empresas.

La mayor parte buscaban profesionales en áreas como Comercial, que ocupó el 8.93% del total de reportes. Las empresas también se enfocaron en buscar trabajadores para Ventas (7.32%) y Producción (4.02%).

Además, se reportó una demanda por trabajadores para Atención al Cliente (3.82%) y Administración (3.63%), y Administración (3.63%). Le siguieron avisos en puestos de Administración; Contabilidad; Minería, petróleo y gas; y Almacén, depósito y expedición; entre otros.

Pero la oferta de puestos no coincide exactamente con las preferencias de quienes buscan empleo. Los profesionales en busca de trabajo se encuentran principalmente en los rubros de Administración, que concentra un 6.93% de postulaciones; y Comercial, con 5.40%. Le siguió la búsqueda de empleo en minería, petróleo y gas, donde se tiene a un 5.06% de postulantes.