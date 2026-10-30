¿Experiencia para conseguir experiencia? Los requisitos que empresas ya no podrían pedir. | Foto: Generada con IA-ChatGPT.
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Gerardo Rosales Diaz
Gerardo Rosales Diaz

Conseguir una primera experiencia laboral puede convertirse en un contradicción para miles de jóvenes: algunas empresas exigen experiencia previa incluso para acceder a prácticas preprofesionales. A ello se suman requisitos como cursos de especialización o diplomados, que pueden dificultar su ingreso al mercado laboral.

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