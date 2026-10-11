Trabajador jubilado: ¿empresa puede terminar vínculo antes de los 70? (Foto: Pexels).
Trabajador jubilado: ¿empresa puede terminar vínculo antes de los 70? (Foto: Pexels).
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En el ámbito laboral, los despidos pueden dar lugar a procesos judiciales que se prolongan durante años. Durante ese tiempo, la situación del trabajador puede cambiar, incluso si busca regresar a su puesto.

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