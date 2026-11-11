Fenómeno El Niño: empresas deberán seguir pagando sueldos si paralizan labores por riesgos | Foto: Generado con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
Gerardo Rosales Diaz

Las lluvias intensas, inundaciones y huaicos asociados al Fenómeno El Niño pueden poner en riesgo la seguridad de los trabajadores y obligar a las empresas a modificar o incluso interrumpir sus operaciones. Pero las consecuencias de una emergencia climática no se limitan a los peligros físicos: las jornadas prolongadas, el agotamiento y las afectaciones psicológicas también pueden comprometer las condiciones en las que se desarrollan las actividades laborales.

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