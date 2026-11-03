En el trabajo remoto, muchos tienen que lidiar con una conexión inestable con compañeros de habitación en una cocina compartida.
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Financial Times
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Algo inusual ocurrió en Gran Bretaña el otro día. El gobierno intentó hacer algo y funcionó. Tanta gente se apresuró a seguir el consejo de los ministros de acumular provisiones para sobrevivir tres días en caso de una emergencia, que las ventas de alimentos enlatados en los supermercados se dispararon un 40%. Las radios de cuerda se agotaron en las tiendas de artículos de supervivencia, junto con las pastillas potabilizadoras de agua. 

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