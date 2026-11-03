Conozco a un hombre que compró una radio y a otro que adquirió suficientes contenedores para los nueve litros de agua que, al parecer, una persona necesita para beber durante tres días, además de agua para lavarse y cocinar. En casa, mi marido empezó a preguntar si teníamos linternas que funcionaban (poco probable), dinero en efectivo (no) o un botiquín de primeros auxilios (no como tal).

En la oficina, escuché a unos colegas quejándose del horrible sabor de los garbanzos enlatados y hablando sobre “preparación para emergencias” sin ironía.

Todo esto me pareció extraño. Cuando el gobierno publicó hace dos años una guía de preparación prácticamente idéntica, recuerdo que nadie que yo conociera la mencionó, y mucho menos la puso en práctica.

Esto podría deberse a que las recomendaciones para 2024 se publicaron a finales de mayo, cuando la gente suele pensar más en Mallorca que en un colapso de la sociedad.

Este año, coincidió con el momento en que miles de personas se quedaron sin luz durante las primeras tormentas invernales, en un contexto de un verano abrasador, interminables rumores sobre las actividades turbias de Putin, ciberataques y las guerras aparentemente interminables en Ucrania y el Medio Oriente.

Estamos, por así decirlo, totalmente preparados para prepararnos.

Sin embargo, a medida que avanzaba la semana, algo más se hizo evidente. Los resentimientos y frustraciones que surgieron en el trabajo durante la pandemia podrían palidecer en comparación si alguna vez tenemos que usar nuestras reservas.

“¿Quién tiene espacio en su piso para bidones de agua?”, preguntó un compañero cuando le comenté que había estado buscando esos artículos en Amazon. “¡Tienes garaje!”, exclamó otro, cuando mencioné torpemente que allí planeaba guardar mis provisiones.

De repente, me transporté a los primeros meses de 2020, cuando empezó a hacerse evidente que mis colegas en el trabajo llevaban vidas muy diferentes, algo que hasta entonces había pasado desapercibido.

El inicio de trabajar desde casa reveló que algunos teníamos segundas residencias en el campo con despachos con vigas de roble y wifi de alta velocidad, mientras que otros tenían que lidiar con una conexión inestable con compañeros de habitación en una cocina compartida.

En aquel entonces, sin embargo, todos teníamos electricidad. En un mundo de preparación para una crisis, es fácil imaginar a quienes pueden seguir trabajando porque tuvieron los recursos para instalar paneles solares y baterías de gran capacidad en sus casas, y a quienes no.

Hablando de paneles solares, estos tiempos difíciles podrían ser una bendición para una clase de trabajadores marginados: el padre con cero emisiones netas.

Por razones que me cuesta explicar, los hombres de cierta edad y tipo, cuando están solos en la oficina, pasan horas discutiendo sobre las ventajas relativas de los inversores de batería y los sistemas de carga de vehículos a la red.

Esto, naturalmente, provoca las burlas de los compañeros que desconocen la diferencia entre una bomba de calor aerotérmica y una geotérmica, y que no tienen intención de averiguarlo. Pero cuando llegue el momento del apagón, veremos quién ríe último. A menos, claro está, que un padre con cero emisiones netas también sea responsable de algún tipo de planificación de continuidad del negocio. Esta tarea de asegurar que una organización pueda gestionar una crisis siempre ha sido exasperante.

Todavía recuerdo el día, hace muchos años, en que un incidente provocó la evacuación de las oficinas del Financial Times (FT). Yo estaba en un grupo de editores de noticias que nos dirigimos rápidamente a un “centro de continuidad” donde nos esperaba un banco de ordenadores para ayudarnos a publicar el periódico. Por desgracia, varios llegamos sin cosas como las contraseñas de acceso necesarias, lo que dificultó el proceso de continuidad. Nunca he olvidado lo fácil que es que los planes de emergencia mejor elaborados se vean frustrados por el factor humano.

Sin duda, algunos estarán mejor preparados que otros.

Otros gobiernos llevan años ofreciéndoles a sus ciudadanos guías de preparación para desastres y, en comparación con las sencillas instrucciones del Reino Unido, muchas de las instrucciones resultan abrumadoras. Las recomendaciones de Noruega ocupan 20 páginas. La “lista de despensa de emergencia” del estado australiano de Nueva Gales del Sur incluye casi 50 artículos, entre ellos quesos de larga duración y un termómetro. La lista de verificación de EE.UU. sugiere un silbato y un extintor. Espero que todo funcione y, mejor aún, espero que nunca tengamos que comprobarlo.

Escrito por Pilita Clark