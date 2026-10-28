En el marco de la campaña “Todo funciona porque alguien cuida”, la OIT reveló que, en los últimos 14 años, las mujeres en Perú aumentaron el tiempo que dedican al trabajo remunerado, pero también creció la diferencia de tiempo destinado al cuidado entre hombres y mujeres.

¿Qué significa esto? En sencillo, según precisaron desde el organismo a Gestión, que las mujeres en el país suman más trabajo remunerado sin que la desigualdad en el cuidado disminuya. Panorama que ha empeorado desde 2010.

Un valor en producción que se pierde

Inés Martens, oficial de programas y proyectos de la OIT en el Perú, recalcó que el cuidado no pagado no tiene un peso económico menor. La OIT calcula que equivaldría a más de una quinta parte de la economía del país, es decir, entre 21.7% a 25.4% del Producto Bruto Interno (PBI) con valores al 2024. Está medición se hace tomando de referencia el salario mínimo hasta dicho año.

“Para darnos una idea, la minería metálica aporta alrededor del 9% del PBI. El cuidado no remunerado sería el doble o más. Más del 70% de se valor lo aportan mujeres”, apuntó.

Sin embargo, es un aporte estimado que hoy no absorbe la economía peruana. Si bien entre 2010 y 2024 el tiempo que las mujeres dedican al trabajo remunerado creció de 6 horas 6 minutos a 7 horas 11 minutos diario, también lo hizo la dedicación al cuidado no remunerado (de 2 horas 5 minutos a 3 horas 28 minutos).

Esto amplió la brecha de cuidado respecto a los hombres (de 1 hora 4 minutos a 1 hora 45 minutos).

Fuente: OIT.

Si eso no fuese ya alarmante, Martens lo cuantificó para dimensionarlo claramente. Hay mujeres que, por la demanda de tiempo de los cuidados del hogar, y a pesar de tener condiciones para hacerlo, optan por no trabajar.

“Son cuestiones que hemos resaltado en otros estudios sobre Perú. Más de 2.6 millones de mujeres están fuera del mercado laboral por las tareas del hogar. Es una gran cantidad de peruanas que no busca empleo activamente, ni se encuentra empleada de forma remunerada por tareas del hogar. No necesariamente son decisiones de familia, puede ser por necesidad también”, explicó.

Estado peruano no ofrece lo necesario

Rocío Valencia, coordinadora del Proyecto Abriendo Puertas de la OIT, presentó también como parte de los hallazgos de la organización, cuál es al día de hoy la oferta pública que brinda el Estado peruano para contratar cuidadores profesionales.

En total, hay 12 programas públicos vinculados a los cuidados en el Perú gestionados por ministerios, otras entidades y gobiernos locales. De acuerdo con la OIT, solo siete de ese grupo brindan cuidados directos y, de esos siete, cuatro están enfocados solo en atender a niños pequeños.

“Trabajan en modelos de cogestión voluntaria. Es decir, sin protección social, por estipendios, con propinas y sin derechos laborales en muchos casos”, advirtió.

Para Valencia, esta dispersión es un inconveniente, ya que la capacidad de atención es limitada y desproporcionada. Mientras que los principales servicios analizados para niños alcanzan alrededor de 219 mil personas, aquellos para adultos mayores solo a 1,501; y los destinados a personas con discapacidad incluso menos: solo 479 en todo el país.

Fuente: OIT.

“Hay muchos países en la región que están avanzando para resolver esas diferencias. Cuentan con una política nacional de cuidados o un sistema nacional. Destacó a Uruguay, Colombia, Brasil, Chile. Esa rectoría es necesaria: sirve para mirar dónde está la brecha y cómo ampliar servicios”, remarcó.

Bárbara Ventura, presidenta de la Asociación Luchando Contra Viento y Marea; e integrante de la Coalición de Cuidados y Apoyos, valoró el hecho de que existan estos servicios, pero al igual que Valencia, exhortó al Estado peruano a ampliar su cobertura.

“Recién el pasado 8 de abril se publicó el Decreto Supremo N.° 001-2026-MIMP, que reconoce el derecho al apoyo y cuidado de personas con discapacidad y adultos mayores. Sigue hacer un piloto, a cargo del Conadis, pero aún no funciona. Lo que nos dicen los datos es que los apoyos necesarios aún no se reflejan en políticas y presupuestos adecuados", indicó.

Preocupación en décadas venideras

La data que revela hoy la OIT sobre Perú es preocupante, enfatizaron Martens y Valencia, porque de cara a las próximos años la demanda de cuidados crecerá. Y si el Estado sigue desarticulado, el problema se agravará.

Valencia en particular recordó que, como ya sostuvo el INEI al presentar los resultados del Censo Nacional 2025, el bono demográfico del país se está agotando.

Esto significa que la población está envejeciendo con rapidez y se necesitarán mayores cuidadores preparados para atender adultos mayores. Al cierre del año pasado, representan al 14.8% de los peruanos, pero al 2050 las personas de 60 años a más representarían el 24.1% de peruanos.

El INEI ya advirtió que la población peruana está envejeciendo más rápido que antes. (Foto: GEC/ César Campos).

“Debemos prepararnos para responder a esa necesidad que ya la están viviendo países en Europa y en la parte Norte del mundo. El bono demográfico se acaba y se nos acaba el tiempo. Vamos a necesitar de más gente joven que puedan hacer esta labor de cuidado”, agregó Valencia.

Martens sumó que acelerar dicha preparación dependerá también de cambiar la visión sobre el “retorno” de destinar más dinero a los programas de cuidado. Aseguró que debe verse como una inversión, ya que generará empleo directo, por los nuevos cuidadores profesionales, e indirecto, al permitir que las mujeres preparadas que hoy se dedican a la labor de cuidado por necesidad, puedan retornar al mercado laboral.

“En la OIT tenemos un simulador de inversión en políticas de cuidado. Específicamente sobre Perú hemos visto que, si ampliáramos el cuidado infantil, para adultos mayores y personas con discapacidad, podrían generarse 1.9 millones de empleos al 2035. Es una inversión: serían puestos formales, sobre todo para mujeres”, refirió.