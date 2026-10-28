La data que revela hoy la OIT sobre Perú es preocupante porque de cara a las próximos años la demanda de cuidados crecerá. Y si el Estado sigue desarticulado, el problema se agravará. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
La data que revela hoy la OIT sobre Perú es preocupante porque de cara a las próximos años la demanda de cuidados crecerá. Y si el Estado sigue desarticulado, el problema se agravará. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó dos estudios que ponen en evidencia un aspecto económico pocas veces medido en Perú: el impacto que tiene el tiempo que se dedica al cuidado de personas y del hogar sobre el trabajo remunerado para hombres y mujeres.

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