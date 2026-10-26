Esto significa, muestra la información, un incremento de solo 0.76% respecto al mes previo, pero una expansión de 7.22% si se compara con el noveno mes del 2025.

El incremento no fue necesariamente trasversal a todos los niveles. El salario requerido para los puestos junior prácticamente se mantuvo en el mismo nivel de los últimos meses (S/ 2,359), mientras que para las posiciones semisenior y senior se ubicó en S/ 3,632 el mes pasado.

En cambio, lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor aumentó a S/ 5,710 en promedio, por encima de los meses previos y, esta vez, superando el pico de más de S/ 5,600 que se alcanzó entre septiembre y noviembre del año pasado.

En el segmento jefe / supervisor, Seguridad Informática es el puesto donde se requiere el mayor salario pretendido (S/ 9,500). En el segmento senior y semisenior, las postulaciones para cubrir puestos de Data Warehousing registran la mayor pretensión salarial (S/ 5,750). En el segmento junior, el puesto de data warehousing también es el que registra la pretensión salarial más alta (S/ 5,250).

Puestos de trabajo: expectativas

Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa de septiembre.

Posiciones junior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Impuestos: S/ 3,500

Consultoría: S/ 1,300

COMERCIAL

Desarrollo de Negocios: S/ 3,500

Comercio exterior: S/ 1,225

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Business Intelligence: S/ 3,500

Diseño Industrial: S/ 1,400

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Urbanismo: S/ 5,000

Ingeniería Agrónoma: S/ 1,800

RECURSOS HUMANOS

Compensación y planilla: S/ 2,500

Capacitación: S/ 2,000

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Data Warehousing: S/ 5,250

Soporte técnico: S/ 2,000

OTROS

Medicina: S/ 3,500

Pasantía / Trainee: S/ 1,200

El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo subió ligeramente a S/ 3,553 en promedio (S/ bruto, por mes). (Foto: iStock)

Posiciones senior y semisenior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Inversiones / Proyectos de Inversión: S/ 5,000

Asistente: S/ 1,800

COMERCIAL

Desarrollo de Negocios: S/ 4,500

Atención al cliente: S/ 2,500

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Business intelligence: S/ 4,900

Multimedia: S/ 2,000

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Instrumentación: S/ 5,250

Calidad: S/ 2,750

RECURSOS HUMANOS

Capacitación: S/ 4,500

Selección: S/ 2,500

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Data Warehousing: S/ 5,750

Soporte Técnico: S/ 2,500

OTROS

Servicios: S/ 5,500

Nutrición: S/ 2,300

¿Qué puestos están buscando las empresas?

Más allá de los salarios pretendidos, el reporte de Bumeran muestra qué perfiles concentran los avisos de empleo publicados por las empresas.

La mayor parte buscaban profesionales en áreas como Comercial, que ocupó el 9% del total de reportes. Las empresas también se enfocaron en buscar trabajadores para Ventas (7.64%) y Contabilidad (3.86%).

Se reportó una demanda por trabajadores para Atención al Cliente (3.83%) y Administración (3.67%), y Producción (3.41%). Le siguieron avisos en puestos de Minería, petróleo y gas; y Almacén, depósito y expedición; entre otros.

Pero la oferta de puestos no coincide exactamente con las preferencias de quienes buscan empleo. Los profesionales en busca de trabajo se encuentran principalmente en los rubros de Administración, que concentra un 6.83% de postulaciones; y Comercial, con 5.38%. Le siguió la búsqueda de empleo en minería, petróleo y gas, donde se tiene a un 4.61% de postulantes.