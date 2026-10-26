El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo subió a S/ 3,553 en promedio (S/ bruto, por mes) en septiembre 2026, según data del último Index del Mercado Laboral de Bumeran, compartido con Gestión.
Esto significa, muestra la información, un incremento de solo 0.76% respecto al mes previo, pero una expansión de 7.22% si se compara con el noveno mes del 2025.
El incremento no fue necesariamente trasversal a todos los niveles. El salario requerido para los puestos junior prácticamente se mantuvo en el mismo nivel de los últimos meses (S/ 2,359), mientras que para las posiciones semisenior y senior se ubicó en S/ 3,632 el mes pasado.
En cambio, lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor aumentó a S/ 5,710 en promedio, por encima de los meses previos y, esta vez, superando el pico de más de S/ 5,600 que se alcanzó entre septiembre y noviembre del año pasado.
En el segmento jefe / supervisor, Seguridad Informática es el puesto donde se requiere el mayor salario pretendido (S/ 9,500). En el segmento senior y semisenior, las postulaciones para cubrir puestos de Data Warehousing registran la mayor pretensión salarial (S/ 5,750). En el segmento junior, el puesto de data warehousing también es el que registra la pretensión salarial más alta (S/ 5,250).
Puestos de trabajo: expectativas
Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa de septiembre.
Posiciones junior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Impuestos: S/ 3,500
Consultoría: S/ 1,300
- COMERCIAL
Desarrollo de Negocios: S/ 3,500
Comercio exterior: S/ 1,225
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Business Intelligence: S/ 3,500
Diseño Industrial: S/ 1,400
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Urbanismo: S/ 5,000
Ingeniería Agrónoma: S/ 1,800
- RECURSOS HUMANOS
Compensación y planilla: S/ 2,500
Capacitación: S/ 2,000
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Data Warehousing: S/ 5,250
Soporte técnico: S/ 2,000
- OTROS
Medicina: S/ 3,500
Pasantía / Trainee: S/ 1,200
Posiciones senior y semisenior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Inversiones / Proyectos de Inversión: S/ 5,000
Asistente: S/ 1,800
- COMERCIAL
Desarrollo de Negocios: S/ 4,500
Atención al cliente: S/ 2,500
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Business intelligence: S/ 4,900
Multimedia: S/ 2,000
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Instrumentación: S/ 5,250
Calidad: S/ 2,750
- RECURSOS HUMANOS
Capacitación: S/ 4,500
Selección: S/ 2,500
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Data Warehousing: S/ 5,750
Soporte Técnico: S/ 2,500
- OTROS
Servicios: S/ 5,500
Nutrición: S/ 2,300
¿Qué puestos están buscando las empresas?
Más allá de los salarios pretendidos, el reporte de Bumeran muestra qué perfiles concentran los avisos de empleo publicados por las empresas.
La mayor parte buscaban profesionales en áreas como Comercial, que ocupó el 9% del total de reportes. Las empresas también se enfocaron en buscar trabajadores para Ventas (7.64%) y Contabilidad (3.86%).
Se reportó una demanda por trabajadores para Atención al Cliente (3.83%) y Administración (3.67%), y Producción (3.41%). Le siguieron avisos en puestos de Minería, petróleo y gas; y Almacén, depósito y expedición; entre otros.
Pero la oferta de puestos no coincide exactamente con las preferencias de quienes buscan empleo. Los profesionales en busca de trabajo se encuentran principalmente en los rubros de Administración, que concentra un 6.83% de postulaciones; y Comercial, con 5.38%. Le siguió la búsqueda de empleo en minería, petróleo y gas, donde se tiene a un 4.61% de postulantes.