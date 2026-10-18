Ser influencer requiere seguir ciertas pautas, si se quiere vivir de ello. (Autor:mixetto/ Fuente:Getty Images)
Ser influencer requiere seguir ciertas pautas, si se quiere vivir de ello. (Autor:mixetto/ Fuente:Getty Images)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Un incalculable número de personas, sobre todo jóvenes, aspiran hoy a ser influencers y, a partir de ello, crear una comunidad de seguidores que les permita, eventualmente, generar ingresos, ¿qué recomendaciones podrían seguir?

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