Más allá de la romantización que suele girar alrededor de quienes viven (financieramente hablando) de la creación de contenido en redes sociales como Instagram o Tik Tok, se trata de una actividad que, como muchos otros trabajos, demanda disciplina y establecer objetivos.

Jorge Ramírez, CEO y fundador de Collabs, sugirió, como primera clave, crear tres tipos de contenidos, con base en tres “E”: enseñar, exhibir y evidenciar.

Sobre enseñar, se refiere a un contenido que resuelve una duda, por ejemplo, ¿qué es el tipo de cambio?

A su vez, exhibir significa mostrar el proceso. “Si la empresa vende mochilas, por ejemplo, puedo hacer un contenido sobre cómo se empaquetan”, comentó durante el Perú Business Fest 2026, organizado por Cofide.

La tres “E” para los influencers: enseñar, exhibir y evidenciar. (Fuente: iStock)

Finalmente, evidenciar implica mostrar el testimonio de clientes reales.

“Por cada seis contenidos, debes crear tres que enseñen, dos que exhiban o evidencien y uno que venda directamente. Prueben eso”, recomendó.

Una segunda clave es encontrar un “match” entre lo que quiere el cliente potencial y los intereses del aspirante a influencer. “No busques tanto hacer lo que te gusta, sino hacer que te guste lo que haces”, resumió.

Puede ser que el influencer descubra que a su público prefiere un determinado formato, por ejemplo, él o ella hablando frente a la cámara y en un entorno casero, y que videos diferentes registren menos vistas.

Una tercera clave es ir midiendo cómo funciona cada tipo de contenido, pues no se sabe cómo responderá el público. “Haz una estrategia de publicación por publicación. Creas un video, ves cómo le va y recién empiezas con el siguiente”, recomendó.

Finalmente, una cuarta clave para Ramírez es elegir el momento adecuado para publicar. Por ejemplo, los fines de semana las redes sociales suelen mostrar más contenido de ocio porque saben que el público quiere distraerse, afirmó.

“Si vas a subir algo informativo, súbelo de lunes a jueves y si es algo ya más relajado, súbelo de jueves a domingo”, apuntó.

Se debe elegir el momento adecuado para publicar. Por ejemplo, los fines de semana las redes sociales suelen mostrar más contenido de ocio. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

“Si hay un hecho importante ese día, por ejemplo, son las elecciones, no vas a subir contenido sobre tu marca. Tienes que esperar el timing”, aconsejó.