Producto de ello, a inicios de septiembre se estrenó una versión simplificada, que coloquialmente se conoce como “OxI Exprés”, y Servicios Por Impuestos (SxI) de “emergencia”. Sin embargo, a la fecha, aún se esperan los frutos.

Los avances hasta ahora

El pasado 26 de octubre, ProInversión informó que, hasta el 22 de octubre, se adjudicaron 761 intervenciones OxI por S/ 10,263 millones en el año, tres veces el monto del mismo periodo de 2025 y anticipando un récord histórico.

Pero la agencia también reveló que ello incluye las dos primeras adjudicaciones de proyectos de inversión, inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición (IOARR) de emergencia por S/ 6 millones, bajo el Decreto de Urgencia N.° 010-2026, que establece el régimen excepcional de OxI para la prevención y atención del FEN 2026-2027.

¿Cuáles son estas dos primeras “OxI Exprés”? “Tenemos ya la reparación de diques en Ica, que se van a reforzar también. El otro es el reforzamiento estructural de un canal en Cañete. Efectivamente entre las dos suman poco más de S/ 6 millones. Todavía falta ver más movimiento [de adjudicaciones]”, comentó Gonzalo Pereyra, presidente ejecutivo en ProBienes Capital, empresa especializada en apoyar la gestión de OxI en el Perú.

Ambas intervenciones se adjudicaron en menos de un mes y fueron promovidos por dos municipalidades distritales: la de San José de Los Molinos (Ica) y Santa Cruz de Flores (Lima). Pero de SxI no hay ninguna novedad.

Según los registros de la propia agencia, que revisó Gestión, si bien hay 167 intervenciones priorizadas para SxI, y 22 son “de emergencia”, no existe ningún proceso de selección activo para esta modalidad de apoyo ante el FEN a la fecha.

Puntos por aclarar

Especialistas apuntan a varias razones para explicar esta falta de sumatoria del sector privado. La primera podría ser temporal, ya que los impactos del FEN “recién” se está empezando a notar con fuerza, pero las otras serían más burocráticas y procedimentales.

Karen Ángeles, socia de Hundskopf & García Nores Abogados, por ejemplo, recordó que si bien ProInversión promueve los mecanismos, no es la entidad que centraliza las convocatorias: lo hace cada entidad pública a lo largo del país.

“Ahora, con el fin de las gestiones en regiones y municipalidades, no quieren comprometerse, lo que llevará el asunto hasta enero. ¿Vamos a esperar que las nuevas autoridades aprendan? La lección aprendida sería que, en casos de emergencia, debería haber un ente centralizado, probablemente el mismo ProInversión, que este viendo estas contrataciones de manera paralela, hasta que el funcionario nuevo se adecúe", sostuvo.

Ello lo reconoce, en parte, la propia agencia al ser consultada por Gestión. Indicó que ellos deben esperar a que, tras contratar directamente SxI, las instituciones envíen los documentos base para registrarlos en sus sistemas. Su expectativa es que eso ocurra pronto.

Sin OxI y SxI, la ANA viene desplegando maquinaria pesada cerca de ríos críticos de Piura, Tumbes y otras regiones para responder ante posibles desbordes por las lluvias. Foto: ANA.

Sin embargo, otro asunto está vinculado a los cambios en el mecanismo. El Gobierno, tras aprobar “OxI Exprés”, replanteó el momento en que la Contraloría General de la República interviene en las OxI: ya no lo hace antes de adjudicar, sino durante el proceso, modificación que también alcanza a las SxI.

“Si algo ya pasó por Contraloría brinda mayor seguridad y transparencia al sector privado, que también tiene su proceso de aprobación de OxI y SxI. En el marco de OxI Exprés se trata, más que obras en sí, en llevar maquinaria para descolmatar, bombeo de agua, etcétera. Tiene sentido la excepción, pero el reto está en acelerar las cosas a nivel regional y local”, insistió Pereyra.

Ángeles recalcó por ello la importancia de que ProInversión centralice la gestión de las SxI, especialmente. Junto a Pereyra, consideraron también que el plazo límite para sumarse a este mecanismo, que vence el 31 de diciembre del 2027, podría resultar corto.

¿La razón? La reconstrucción posterior al FEN toma tiempo, realidad que Perú conoce bien, sobre todo tras su edición 2017 y el manejo que tuvo la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

“Es positivo tener estos mecanismos que son preventivos, no reactivos, pero siempre hay oportunidades de mejora. No es poner la ley y esperar al 2027 para revisarla recién. Hay que evaluar si algo falla y entender por qué se mueve poco aún”, dijo Ángeles.

Un récord más y apoyo político reforzado

Pase lo que pase, 2026 será el mejor año en adjudicaciones para OxI en su historia y el tercer periodo anual consecutivo donde el mecanismo supera sus registros del año previo.

Con más de S/ 10 mil millones en adjudicaciones y 761 intervenciones en total a la fecha, hay que destacar que el 64% de las 374 entidades públicas que han usado OxI en 2026 lo hicieron por primera vez. Y el sector privado está sumándose: 433 empresas las financiarán, donde el 70% de participantes también es nuevo.

Con ello en mente, ya el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, precisó a Gestión que, como parte de sus medidas de política fiscal contracíclica para evitar que la economía se enfríe por el FEN, promoverán “Saldo de Obras por Impuestos”, para lo que no se necesitaría ninguna normativa extra.

Tanto Ángeles como Pereyra lo confirman: el último reglamento de la ley OxI habilita esta posibilidad, pero apostaron por hacerle ajustes de cara a la promoción.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, en entrevista con Gestión. Foto: Hugo Pérez (@photo.gec).

“En InPerú el ministro también lo presentó. Ahora, para difundirlo, los municipios deben repriorizar las intervenciones: hacer el cambio de obra pública a OxI con acuerdo entre regidores. Son procesos que hay que cumplir y que toman tiempo. Su aplicación no será inmediata, pero es lo correcto: hay que abarcar todas las fases posibles de uso”, destacó Pereyra.

El mayor interés político en apoyarse en OxI para resolver los problemas de cara al FEN, a criterio de Ángeles, es una ventana para seguir afinando OxI.

“Ya estamos noviembre. Esto recién empieza y en los próximos meses podría empeorar el FEN. Por eso necesitamos normas ágiles, no podemos esperar al proceso normal de OxI”, remarcó.

El Poder Ejecutivo, vale decir, ya hizo pequeños ajustes. El último sábado 24 de octubre publicaron un decreto supremo que fijó, como regla general, un plazo no menor a un año y no mayor de tres para ejecutar un SxI.