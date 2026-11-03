El mayor interés político en apoyarse en OxI para resolver los problemas de cara al FEN es una ventana para seguir afinando OxI.Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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A puertas de cerrar otro año récord, con ya más de S/ 10 mil millones adjudicados, el mecanismo Obras Por Impuestos (OxI) ha sido escogido por el Gobierno de Keiko Fujimori como una de sus medidas para hacerle frente al fenómeno El Niño (FEN).

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