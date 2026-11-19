Ángel Quispe, gerente general de Inti Punku Hoteles, afirmó que la apertura no representa solo una nueva sede de cuatro estrellas, sino la evolución de una empresa local que se ha profesionalizado y hoy está preparada para competir con operadores y cadenas de mayor tamaño.

Ubicado a cinco minutos a pie de la Plaza de Armas de Cusco, la sede fue abierta en agosto de este año con 30 habitaciones y servicios diversos. El establecimiento es una construcción nueva que demandó dos años de obra, aunque la fase más compleja fue la obtención de permisos y licencias al estar en el Centro Histórico, con cuidados normativos y de patrimonio.

Inti Punku Hoteles sigue apostando por la región Cusco pese a problemas con emisión de boletos para Machu Picchu.

Ahora, ya apuntan a una expansión. El hotel se desarrolla en dos fases y apuntan a ampliar su capacidad a 54 habitaciones para abril del próximo año. La inversión total alcanza aproximadamente US$5.5 millones, incluyendo la segunda etapa, y contempla servicios complementarios acordes a categoría cuatro estrellas.

“Hemos tenido una muy buena recepción por parte de nuestro público. Estamos muy contentos porque hemos visto que existe una demanda creciente y sólida para este destino cusqueño”, sostuvo.

Añadió que el público objetivo es un mix conformado por turistas internacionales, turistas nacionales y segmento corporativo, además de nómadas digitales. En cierta medida, la apertura coincide con la visita del Papa León XIV y con la expectativa de que el turismo siga en recuperación pospandemia.

Ocupación hotelera: resultados mixtos y perspectivas

Sobre los hoteles ya consolidados, Quispe afirmó que han tenido resultados favorables este año. En particular, precisó que Inti Punku Machupicchu Hotel & Suites —de tres estrellas superior— registra ocupaciones por encima del 75%; mientras Inti Punku Valle Sagrado – Signature Collection —de cuatro estrellas— llega a 60%.

“El Valle Sagrado es un mercado más complicado, pero hemos ingresado hace poco y nos estamos fortaleciendo para poder generar mayor confianza en el cliente”, manifestó.

Refirió que el Valle Sagrado se está promoviendo fuertemente como un destino turístico, con una oferta que se amplía no solo por Inti Punku sino por otros operadores, lo que demuestra intención de dar oferta con calidad internacional.

En tanto, en el nuevo hotel del Centro Histórico, esperan superar el 65% de ocupabilidad este 2026 pese a iniciar a mediados de año, y superar el 70% el siguiente año.

El Valle Sagrado se está promoviendo fuertemente como un destino turístico. (Foto: INTURSA).

Arequipa, Puno y Lima en la mira de Inti Punku

Respecto a las oportunidades en nuevas ciudades, Quispe manifestó que el interés inmediato es consolidar la operación en Cusco, con gestión sólida y marca sostenible, y que 2027 será un año de consolidación del establecimiento del Centro Histórico.

Sin embargo, reconoció que anhelan ver a Inti Punku en otros escenarios nacionales e internacionales, a partir de un proceso de expansión progresivo. En particular, destacó que Arequipa, Puno y sobre todo Lima son los principales mercados turísticos del país y están en la mira, como parte del corredor turístico del sur peruano.

Consultado por los plazos para esa expansión, prefirió mantener en reserva el horizonte previsto, a fin de concentrarse actualmente en consolidar los tres establecimientos de tres y cuatro estrellas frente a grandes cadenas que buscan mayor espacio.

DATO

Niño. Sobre el impacto del fenómeno El Niño, Quispe indicó que en el sur peruano no se prevén lluvias fuertes con la intensidad del norte, lo que da cierta tranquilidad, aunque internamente trabajan en estrategias para hacer frente a posibles complicaciones.