El Ministerio de Cultura anunció hoy que los turistas nacionales o extranjeros que planean visitar Machu Picchu, el emblema turístico de Perú, podrán ahora consultar y verificar en línea la validez de sus boletos de ingreso a la ciudadela

Precisó que esto se podrá realizar a través de una funcionalidad recientemente habilitada en la plataforma TuBoleto. La verificación de las entradas se efectuará mediante su número de documento de identidad, código de boleto o fecha de visita.

El Ministerio de Cultura resaltó que de esta manera se contribuye a prevenir el uso de entradas falsificadas o que no correspondan a una compra legítima.

Sostuvo que esta herramienta, disponible desde hoy en, permite realizar la consulta ingresando el número de documento de identidad y seleccionando una de las dos opciones de búsqueda: código de boleto o fecha de visita.

“De esta manera, los usuarios pueden comprobar que sus entradas, incluidas aquellas adquiridas a través de agencias de turismo, correspondan a una compra válida y registrada en el sistema”, remarcó.

Turismo interno. (Foto: GEC)

El Ministerio de Cultura agregó que la funcionalidad facilita la verificación incluso cuando el visitante no tiene consigo el boleto en formato físico o digital. En estos casos, podrá ingresar a la plataforma TuBoleto, digitar su número de documento de identidad y seleccionar la búsqueda por fecha de visita para consultar la información de su entrada.

El personal encargado del control de ingreso a Machu Picchu también podrá utilizar esta herramienta para consultar la información de los boletos y orientar a los visitantes en su recuperación o descarga, cuando sea necesario, antes de continuar con el proceso de ingreso.

Por último, el Ministerio de Cultura afirmó que continúa optimizando los servicios digitales de TuBoleto y facilitando herramientas que contribuyen a mejorar la experiencia de los visitantes nacionales y extranjeros durante su recorrido por la ciudadela inca de Machu Picchu.