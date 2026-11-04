Boletos a Machu Picchu: operadores respaldan eliminar el plazo de tres horas y piden más medios de pago. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Cultura anunció hoy que los turistas nacionales o extranjeros que planean visitar Machu Picchu, el emblema turístico de Perú, podrán ahora consultar y verificar en línea la validez de sus boletos de ingreso a la ciudadela

Precisó que esto se podrá realizar a través de una funcionalidad recientemente habilitada en la plataforma . La verificación de las entradas se efectuará mediante su número de documento de identidad, código de boleto o fecha de visita.

Sostuvo que esta herramienta, disponible desde hoy en, permite realizar la consulta ingresando el número de documento de identidad y seleccionando una de las dos opciones de búsqueda: código de boleto o fecha de visita.

remarcó.

Turismo interno. (Foto: GEC)
Turismo interno. (Foto: GEC)

El Ministerio de Cultura agregó que la funcionalidad facilita la verificación incluso cuando el visitante no tiene consigo el boleto en formato físico o digital. En estos casos, podrá ingresar a la plataforma TuBoleto, digitar su número de documento de identidad y seleccionar la búsqueda por fecha de visita para consultar la información de su entrada.

El personal encargado del control de ingreso a Machu Picchu también podrá utilizar esta herramienta para consultar la información de los boletos y orientar a los visitantes en su recuperación o descarga, cuando sea necesario, antes de continuar con el proceso de ingreso.

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