Habilitarán compra de entradas a Machu Picchu con hasta un año de anticipación (Foto: Cortesía)
Habilitarán compra de entradas a Machu Picchu con hasta un año de anticipación (Foto: Cortesía)
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Redacción Gestión
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mediante un sistema a través del Banco de la Nación, sin comisiones.

por lo que se espera una mejora en la venta de boletos.

Según Beingolea, el nuevo sistema permite vender todas las entradas disponibles diariamente, así como registrar ventas y asistencia reales, a diferencia del anterior que permitía bloquear boletos que finalmente no se utilizaban.

El ministro destacó la adecuada atención en las boleterías, aunque reconoció que aún hay aspectos por mejorar en la gestión de Machu Picchu.

Ante ello, indicó que se habilitará la compra de boletos con hasta un año de anticipación.

“Yo calculo que en tres semanas estamos listos para que la gente pueda comprar entradas a un año de distancia, de manera que van a poder planificar su visita”, indicó en entrevista a Canal N.

El ministro reafirmó que se busca mejorar la venta y facilitar el acceso a las entradas. Además, descartó restablecer las reservas del sistema anterior.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, también anunció pagos mediante el Banco de la Nación sin comisiones. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, también anunció pagos mediante el Banco de la Nación sin comisiones. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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