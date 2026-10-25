El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció nuevas modalidades de pago para las entradas a Machu Picchu mediante un sistema a través del Banco de la Nación, sin comisiones.

El funcionario indicó que los acuerdos para implementar este mecanismo ya están cerrados, por lo que se espera una mejora en la venta de boletos.

Según Beingolea, el nuevo sistema permite vender todas las entradas disponibles diariamente, así como registrar ventas y asistencia reales, a diferencia del anterior que permitía bloquear boletos que finalmente no se utilizaban.

El ministro destacó la adecuada atención en las boleterías, aunque reconoció que aún hay aspectos por mejorar en la gestión de Machu Picchu.

Beingolea señaló que actualmente solo se pueden comprar entradas para el año en curso, lo que dificulta la planificación de los visitantes. Ante ello, indicó que se habilitará la compra de boletos con hasta un año de anticipación.

“Yo calculo que en tres semanas estamos listos para que la gente pueda comprar entradas a un año de distancia, de manera que van a poder planificar su visita”, indicó en entrevista a Canal N.

El ministro reafirmó que se busca mejorar la venta y facilitar el acceso a las entradas. Además, descartó restablecer las reservas del sistema anterior.