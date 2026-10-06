La propuesta busca que el visitante pueda recorrer distintos atractivos bajo un mismo esquema. (Foto: Pexels)
La propuesta busca que el visitante pueda recorrer distintos atractivos bajo un mismo esquema. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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En Perú, el turismo patrimonial podría empezar a venderse como un paquete. La propuesta de reglamentación de la Ley N° 32586 —nueva Ley del Boleto Turístico— plantea integrar distintos bienes culturales en circuitos que articulen la afluencia turística con la descentralización de destinos.

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