¿Cuáles son las novedades con respecto a la venta de entradas a Machu Picchu? (Foto: Pexels)
¿Cuáles son las novedades con respecto a la venta de entradas a Machu Picchu? (Foto: Pexels)
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Redacción Gestión
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La medida contempla precios diferenciados para turistas nacionales, extranjeros y visitantes de los países de la Comunidad Andina (CAN). Aquí, los detalles.

Machu Picchu: así cierra el año

De acuerdo con la norma, desde el 14 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2026, las tarifas promocionales tendrán un costo de cero soles para las categorías contempladas en el esquema. Esto comprende a visitantes extranjeros adultos y menores, turistas de Bolivia, Colombia y Ecuador (CAN), visitantes nacionales, residentes extranjeros y población local.

Asimismo, los residentes del departamento de Cusco podrán ingresar gratuitamente todos los domingos hasta el 31 de diciembre de 2027. Para acreditarse deberán presentar su documento nacional de identidad (DNI).

La resolución precisa que el nuevo esquema promocional no comprende los ingresos realizados a través de la Red de Caminos Inka (Qhapaq Ñan), cuyo acceso de encuentra sujeto a una normativa específica.

¿Cuánto costará ingresar a Machu Picchu en 2027?

A partir del 1 de enero de 2027, el ingreso al santuario tendrá los siguientes precios promocionales:

  • Adultos extranjeros: S/11
  • Menores extranjeros de 3 a 17 años: S/5
  • Adultos de Colombia, Ecuador y Bolivia: S/5
  • Menores de Colombia, Ecuador y Bolivia: S/3
  • Adultos nacionales y extranjeros residentes en Perú: S/5
  • Menores nacionales y extranjeros residentes: S/3

La disposición forma parte de las medidas contempladas en la Ley Nº 32392, Nueva Ley General de Turismo, que faculta a las autoridades competentes a establecer tarifas promocionales durante determinados periodos para impulsar el turismo interno.

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