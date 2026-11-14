Cusco se prepara para recibir al papa León XIV el domingo 15 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. (hora de Perú). La agenda contempla el rezo del Ángelus en la Plaza Mayor frente a la Catedral, en pleno corazón de la Ciudad Imperial. La celebración será uno de los encuentros del pontífice con la comunidad católica durante su visita al territorio peruano en una jornada que conecta con las tradiciones religiosas cusqueñas. El programa publicado sitúa esta oración después del encuentro previo con los fieles en Sacsayhuamán y contempla 105.000 entradas gratuitas entre ambos espacios. A continuación, te compartimos el horario, la ubicación y detalles de la celebración encabezada por el santo padre.

El papa León XIV saluda a la multitud a su llegada a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para su audiencia general semanal el 4 de noviembre de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).

Horario y ubicación del Ángelus del papa León XIV en Cusco

El Ángelus del papa León XIV está programado para las 11:45 a. m., hora de Perú, del domingo 15 de noviembre. La celebración tendrá lugar en la explanada frente a la Basílica Catedral de Cusco, en la Plaza de Armas (o Hawkaypata, como se le conoce en quechua). Este será el segundo escenario principal del encuentro del pontífice con los fieles en la ciudad.

El programa sitúa la llegada del pontífice a este espacio a las 11:30 a. m., quince minutos antes de la oración. Durante el encuentro, León XIV ofrecerá un mensaje a los asistentes y entregará un sudario pontificio al Señor de los Temblores, Patrón Jurado del Cusco. La permanencia prevista en la plaza será de aproximadamente media hora.

Actividades previas del papa León XIV en Cusco

A las 10:30 a. m., antes de llegar al centro histórico, León XIV participará en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en Sacsayhuamán. Durante esta actividad está prevista la entrega de la Rosa de Oro Papal a la Virgen Reina de Belén. El encuentro durará unos 45 minutos e incluirá una lectura del Evangelio, una homilía, el canto de la Salve Regina y la bendición final. Después, el pontífice se trasladará a la Plaza de Armas para continuar su programa con la comunidad católica. En este escenario también entregará un sudario pontificio al Señor de los Temblores, conocido como el Taytacha.El Arzobispado de Lima señala que participarán integrantes del clero, religiosas, enfermos y personas vulnerables.

Entradas para el Ángelus del papa León XIV en Cusco: cupos y requisitos de ingreso

La distribución anunciada contempla 30.000 entradas para la Plaza Mayor y 75.000 para Sacsayhuamán. Los boletos serán gratuitos, personales e intransferibles y se gestionarán exclusivamente mediante Joinnus. El periodo de inscripción indicado va desde las 00:00 del sábado 7 de noviembre hasta el 14 de noviembre, o hasta agotar la disponibilidad. Cada usuario podrá solicitar un máximo de tres entradas.

Los asistentes deberán presentar el código QR de su entrada, impreso o desde el celular, junto con el DNI correspondiente. Una condición central del registro es que cada persona podrá elegir solo uno de los dos encuentros: Sacsayhuamán o Plaza Mayor. La documentación facilitada no especifica qué documento podrán utilizar los visitantes extranjeros ni detalla un procedimiento de inscripción con pasaporte.

Accesos y horarios para asistir a la Plaza Mayor y Sacsayhuamán

Los accesos a ambos recintos abrirán a las 4:30 a. m. En la Plaza Mayor, el ingreso concluirá a las 7:30 a. m., varias horas antes del Ángelus. El público general entrará por la calle del Medio, mientras que las comunidades parroquiales accederán por el sector de Triunfo. Estos horarios corresponden al ingreso de asistentes y no al comienzo de la celebración religiosa.

En Sacsayhuamán se han previsto 48.150 entradas tipo C para el público general, con acceso por Qochachincana. El operativo contará con entre 5.000 y 6.000 voluntarios, además del apoyo policial, sanitario y municipal. La organización también contempla cuatro anillos de seguridad, puntos de atención médica y espacios de hidratación para atender la concentración de fieles durante la jornada.

El papa León XIV confirmó a través de sus redes sociales que visitará América Latina. (Fotografía de archivo del papa León XIV. EFE/Angelo Carconi)

Recorrido del papa León XIV y restricciones de transporte en Cusco

La llegada de León XIV al aeropuerto Alejandro Velasco Astete está prevista para las 9:45 a. m. Después de la recepción, el traslado hacia Sacsayhuamán comenzará a las 10:05 a. m. El recorrido anunciado incluye las avenidas Alejandro Velasco Astete, 28 de Julio, Alameda Pachacuteq y El Sol, además de las calles Plateros, Saphy y Don Bosco. La salida hacia Pucallpa está programada para la 1:05 p. m.

La información proporcionada señala restricciones vehiculares desde la medianoche del domingo 15 de noviembre en las vías del recorrido papal, con posibles cambios para el transporte urbano e interurbano. También anuncia la suspensión de operaciones comerciales del aeropuerto entre las 7:45 a. m. y las 3:05 p. m., con 14 vuelos afectados. No incluye la relación de vuelos ni un mapa definitivo de desvíos.