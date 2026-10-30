ProInversión informó que promueve una cartera de 22 proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP), dos Proyectos en Activos (PA) y una adenda por US$ 10,169 millones, para fortalecer el eje logístico sur del país.

Así lo anunció el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, durante su intervención en ANDESMIN 2026, que se organiza en Ayacucho. La cifra equivale al 25% de la cartera de proyectos APP y PA de la agencia que está en alrededor de US$ 50 mil millones.

“La integración de puertos, carreteras, infraestructura energética y nodos logísticos ofrece una oportunidad para mejorar la competitividad minera y agropecuaria, facilitar el acceso a mercados e impulsar actividades económicas vinculadas al comercio y los servicios”, apuntó Del Carpio.

Estrategia de impulso y proyectos destacados

Del Carpio remarcó que el grupo está conformado, entre otros, por el Puerto de Marcona, Puerto de Matarani, Puerto Seco Puno, proyectos de hidrocarburos y de transmisión eléctrica.

Asimismo, señaló que hay potenciales proyectos en el sur para fortalecer la logística minera como son: Ferrocarril Andahuaylas–Marcona de US$ 8,167 millones y Ferrocarril Imata – Espinar – Cotabambas de US$ 4,523 millones.

En ese sentido, explicó la estrategia que impulsa la agencia para acelerar la ejecución de proyectos y transformar el potencial económico de las regiones en infraestructura, oportunidades productivas y bienestar para las familias.

Explicó que el desafío exige acompañar los proyectos hasta que los servicios lleguen a la población. “Antes medíamos el éxito el día de la firma; ahora, el día en que llega el servicio. Esta orientación expresa el cambio de la agencia hacia una gestión centrada en la ejecución y los resultados para los ciudadanos”, comentó.

Del Carpio señaló que esta transformación se sostiene en tres líneas de acción: fortalecer la gobernanza para tomar decisiones, mediante el modelo APP 5.0; acelerar la ejecución para generar impacto, con “Obras por Impuestos (OxI) 360″; y brindar confianza para invertir, a través de la ventanilla única y otros instrumentos de facilitación.

Luis Del Carpio, durante su intervención en ANDESMIN 2026, que se organiza en Ayacucho. Foto: ProInversión.

Explicó que el modelo APP 5.0 promueve una gestión integral del ciclo del proyecto, desde su formulación y estructuración hasta su adjudicación y ejecución. Este enfoque busca fortalecer la coordinación entre entidades y definir responsabilidades que permitan superar obstáculos y sostener el avance de las inversiones hasta la prestación del servicio.

Esta visión articula tres mecanismos complementarios: las APP, para desarrollar infraestructura y servicios de largo plazo; los PA, para aprovechar el patrimonio público y generar oportunidades económicas; y OxI, para movilizar recursos privados hacia intervenciones prioritarias. Su objetivo común es cerrar brechas y acercar servicios de calidad a la población.

Obras por Impuestos en el Eje Sur

De otro lado, Del Carpio informó que, entre 2009 y octubre de 2026, las entidades públicas de nueve regiones del sur —Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Tacna, Moquegua, Puno y Madre de Dios— acumularon 807 intervenciones adjudicadas por más de S/ 12,692 millones mediante OxI. Solo en lo que va del año se adjudicaron 385 intervenciones por S/ 4,754 millones para atender necesidades de estos territorios.

En lo que respectan a las empresas mineras, comentó que en el periodo 2009-2026 han financiado 96 intervenciones, por S/ 2,493 millones, en beneficio de millones de peruanos.

Asimismo, señaló que estas regiones cuentan con una capacidad conjunta de S/ 29,058 millones para suscribir convenios y adendas mediante el mecanismo, según su Tope Máximo de Capacidad Anual (TMCA). Este potencial permite impulsar inversiones en servicios esenciales, con una adecuada priorización, expedientes sólidos y coordinación entre las entidades públicas y las empresas. En el caso de Ayacucho, el potencial es de S/ 1,570 millones para promover intervenciones mediante OxI.

El presidente ejecutivo agregó que se han identificado 197 intervenciones potenciales por S/ 6,142 millones en las regiones del sur, en distintas etapas de preparación y priorización. “Convertir estas oportunidades en servicios operativos exige articular esfuerzos entre autoridades y empresas, con una prioridad compartida, que las inversiones se ejecuten y sus beneficios lleguen a las comunidades”, concluyó.