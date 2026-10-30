De otro lado, Del Carpio informó que, entre 2009 y octubre de 2026, las entidades públicas de nueve regiones del sur acumularon 807 intervenciones adjudicadas por más de S/ 12,692 millones mediante OxI. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
De otro lado, Del Carpio informó que, entre 2009 y octubre de 2026, las entidades públicas de nueve regiones del sur acumularon 807 intervenciones adjudicadas por más de S/ 12,692 millones mediante OxI. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Redacción Gestión
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ProInversión informó que promueve una cartera de 22 proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP), dos Proyectos en Activos (PA) y una adenda por US$ 10,169 millones, para fortalecer el eje logístico sur del país.

“La integración de puertos, carreteras, infraestructura energética y nodos logísticos ofrece una oportunidad para mejorar la competitividad minera y agropecuaria, facilitar el acceso a mercados e impulsar actividades económicas vinculadas al comercio y los servicios”, apuntó Del Carpio.

Estrategia de impulso y proyectos destacados

Del Carpio remarcó que el grupo está conformado, entre otros, por el Puerto de Marcona, Puerto de Matarani, Puerto Seco Puno, proyectos de hidrocarburos y de transmisión eléctrica.

En ese sentido, explicó la estrategia que impulsa la agencia para acelerar la ejecución de proyectos y transformar el potencial económico de las regiones en infraestructura, oportunidades productivas y bienestar para las familias.

Explicó que el desafío exige acompañar los proyectos hasta que los servicios lleguen a la población. “Antes medíamos el éxito el día de la firma; ahora, el día en que llega el servicio. Esta orientación expresa el cambio de la agencia hacia una gestión centrada en la ejecución y los resultados para los ciudadanos”, comentó.

Del Carpio señaló que esta transformación se sostiene en tres líneas de acción: fortalecer la gobernanza para tomar decisiones, mediante el modelo APP 5.0; acelerar la ejecución para generar impacto, con “Obras por Impuestos (OxI) 360″; y brindar confianza para invertir, a través de la ventanilla única y otros instrumentos de facilitación.

Luis Del Carpio, durante su intervención en ANDESMIN 2026, que se organiza en Ayacucho. Foto: ProInversión.
Luis Del Carpio, durante su intervención en ANDESMIN 2026, que se organiza en Ayacucho. Foto: ProInversión.

Esta visión articula tres mecanismos complementarios: las APP, para desarrollar infraestructura y servicios de largo plazo; los PA, para aprovechar el patrimonio público y generar oportunidades económicas; y OxI, para movilizar recursos privados hacia intervenciones prioritarias. Su objetivo común es cerrar brechas y acercar servicios de calidad a la población.

Obras por Impuestos en el Eje Sur

De otro lado, Del Carpio informó que, entre 2009 y octubre de 2026, las entidades públicas de nueve regiones del sur —Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Tacna, Moquegua, Puno y Madre de Dios— acumularon 807 intervenciones adjudicadas por más de S/ 12,692 millones mediante OxI. Solo en lo que va del año se adjudicaron 385 intervenciones por S/ 4,754 millones para atender necesidades de estos territorios.

En lo que respectan a las empresas mineras, comentó que en el periodo 2009-2026 han financiado 96 intervenciones, por S/ 2,493 millones, en beneficio de millones de peruanos.

El presidente ejecutivo agregó que se han identificado 197 intervenciones potenciales por S/ 6,142 millones en las regiones del sur, en distintas etapas de preparación y priorización. “Convertir estas oportunidades en servicios operativos exige articular esfuerzos entre autoridades y empresas, con una prioridad compartida, que las inversiones se ejecuten y sus beneficios lleguen a las comunidades”, concluyó.

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