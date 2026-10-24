La Contraloría proyecta intervenir 260 obras públicas en 2027 y contribuir a reactivar el 40% de las intervenciones priorizadas. Para ello, solicitó recursos adicionales al Congreso. Foto: Contraloría.
La Contraloría proyecta intervenir 260 obras públicas en 2027 y contribuir a reactivar el 40% de las intervenciones priorizadas. Para ello, solicitó recursos adicionales al Congreso. Foto: Contraloría.
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Redacción Gestión
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El pedido fue presentado por el vicecontralor de Control Gubernamental, Janes Rodríguez, ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.

Según lo expuesto, la programación para el próximo año comprende 600 servicios de control previo, 21,000 de control simultáneo y 9,000 de control posterior.

Entre las prioridades figuran la prevención ante el Fenómeno El Niño, la gestión de desastres, la reactivación de obras paralizadas, la seguridad ciudadana y los servicios de salud, educación y protección social.

¿Qué pasaría si no se aprueban los recursos adicionales?

También alertó sobre posibles efectos en la implementación y operatividad de los Órganos de Control Institucional (OCI) de las entidades públicas, así como en la continuidad de inversiones en infraestructura y sistemas tecnológicos, la capacitación de auditores y el cumplimiento de obligaciones judiciales y previsionales.

El requerimiento busca restituir parcialmente la capacidad operativa de la Contraloría en el marco de la Ley N.° 30742, que establece medidas para fortalecer la institución y el Sistema Nacional de Control.

Contraloría supera su meta de fiscalización en 2026

Del total, 795 correspondieron a control previo, 20,442 a control simultáneo y 8,900 a control posterior.

Asimismo, 259 informes de control preventivo sobre obras públicas paralizadas contribuyeron a la reanudación de 109 proyectos, valorizados en S/ 4,300 millones, que beneficiarían a cinco millones de personas.

Arequipa concentró la mayor cantidad de obras reactivadas, con 24 proyectos, seguida de Cusco (13), Áncash (9), Lima y San Martín (7 cada una), Puno (6) y Ucayali (5).

Para 2027, la Contraloría proyecta intervenir 260 obras públicas y espera contribuir a la reactivación del 40% de las intervenciones priorizadas, principalmente en salud, saneamiento, educación, transporte y agricultura.

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