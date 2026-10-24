La Contraloría General de la República tiene asignado un presupuesto de S/ 988.7 millones para 2027 y prevé ejecutar 30,600 servicios de control. No obstante, solicitó al Congreso recursos adicionales por S/ 163.4 millones para recuperar parcialmente su capacidad operativa y sostener sus labores de fiscalización en las entidades públicas.

El pedido fue presentado por el vicecontralor de Control Gubernamental, Janes Rodríguez, ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.

Según lo expuesto, la programación para el próximo año comprende 600 servicios de control previo, 21,000 de control simultáneo y 9,000 de control posterior.

Entre las prioridades figuran la prevención ante el Fenómeno El Niño, la gestión de desastres, la reactivación de obras paralizadas, la seguridad ciudadana y los servicios de salud, educación y protección social.

¿Qué pasaría si no se aprueban los recursos adicionales?

Rodríguez advirtió que, sin los S/ 163.4 millones adicionales, podría verse comprometida la continuidad del personal especializado y la capacidad operativa de la institución para realizar servicios de control en todo el país.

También alertó sobre posibles efectos en la implementación y operatividad de los Órganos de Control Institucional (OCI) de las entidades públicas, así como en la continuidad de inversiones en infraestructura y sistemas tecnológicos, la capacitación de auditores y el cumplimiento de obligaciones judiciales y previsionales.

El requerimiento busca restituir parcialmente la capacidad operativa de la Contraloría en el marco de la Ley N.° 30742, que establece medidas para fortalecer la institución y el Sistema Nacional de Control.

Contraloría supera su meta de fiscalización en 2026

Entre el 1 de enero y el 30 de setiembre de 2026, la Contraloría ejecutó 30,137 servicios de control, equivalentes al 105.5% de la meta anual prevista de 28,579 intervenciones, según informó Rodríguez.

Del total, 795 correspondieron a control previo, 20,442 a control simultáneo y 8,900 a control posterior.

Los servicios de control simultáneo permitieron identificar 31,570 situaciones adversas en 3,003 entidades públicas. De estas alertas, el 21% estuvo relacionado con el control concurrente de inversiones públicas y el 12% con acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño.

Asimismo, 259 informes de control preventivo sobre obras públicas paralizadas contribuyeron a la reanudación de 109 proyectos, valorizados en S/ 4,300 millones, que beneficiarían a cinco millones de personas.

Arequipa concentró la mayor cantidad de obras reactivadas, con 24 proyectos, seguida de Cusco (13), Áncash (9), Lima y San Martín (7 cada una), Puno (6) y Ucayali (5).

Para 2027, la Contraloría proyecta intervenir 260 obras públicas y espera contribuir a la reactivación del 40% de las intervenciones priorizadas, principalmente en salud, saneamiento, educación, transporte y agricultura.