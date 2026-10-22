La Contraloría General de la República (CGR) alertó al Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) que se podría retrasar la culminación del “Proyecto: Creación de un Sistema de Atención de Emergencias, Urgencias e Información mediante un número único 911 en Lima Metropolitana y el Callao” debido a la falta de definición de la solución técnica para el suministro eléctrico.

Esta situación ha generado el riesgo de incumplir el plazo de ejecución de la obra y afectar a la población beneficiada sin la operatividad del proyecto número único 911 en Lima Metropolitana y el Callao, que articulará en una sola central las líneas de atención existentes, como la de emergencias de la Policía Nacional del Perú (Línea 105), del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (Línea 116), del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Línea 106) y el Programa Nacional Aurora (Línea 100), advirtió.

En el Informe de Hito de control n.° 030-2026-OCI/6403-SCC, que comprende el período de evaluación del 3 al 9 de julio de 2026, se detalla que el proyecto fue declarado viable el 29 de octubre de 2019 por S/ 150′575,145.

Sin embargo, el 9 de junio de 2026 ese monto fue actualizado, siendo el nuevo importe de S/ 290′570,973. El proyecto consiste en la construcción del edificio de la Central 911 (en Chorrillos), la plataforma digital y los protocolos de atención.

Organismo manifestó que hay falta de definición del sistema eléctrico para llevar adelante número único de emergencias 911. Foto: Contraloría

Durante la visita de control al proyecto se verificó que la solución técnica del Sistema de Utilización en Media Tensión prevista en el expediente técnico se encuentra pendiente de definición para su ejecución contractual, habiéndose incorporado nuevas actividades y reprogramado la nueva fecha para la culminación de la obra, debido a que su ejecución fue rechazada por la Municipalidad de Chorrillos.

Al respecto, la municipalidad comunicó el 11 de mayo de este año sobre la improcedencia de la autorización el Sistema de Utilización en Media Tensión, al señalar que esta debía adecuarse a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley n.° 30477, la cual exige que las instalaciones eléctricas de media tensión y los puestos de medición a la intemperie (PMI) sean de carácter subterráneo.

Ante ese panorama, el contratista informó que la solución técnica prevista en el expediente técnico no podía ejecutarse. Por ello, se reprogramó la fecha prevista de culminación de la obra del 17 de diciembre de 2026 al 18 de enero de 2027, lo que representa un desfase acumulado de 32 días calendario respecto de la programación contractual vigente.

El informe de control fue notificado a la dirección ejecutiva del Programa Nacional de Telecomunicaciones con la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan.