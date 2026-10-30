El nivel del mar en el litoral peruano registra un incremento de hasta 61 centímetros en determinados puntos, en un contexto marcado por el desarrollo del Fenómeno El Niño. Este comportamiento responde principalmente a las variaciones en la temperatura de las aguas marinas y a la ausencia de los vientos alisios, informó la Marina de Guerra del Perú.

El director de Hidrografía de dicha institución, Jorge Vizcarra, explicó que ambos factores han contribuido al aumento del nivel medio del mar. La variación reportada alcanza los 61 centímetros en algunas zonas de la costa peruana.

En esa línea, en entrevista a Panamericana TV precisó que el calentamiento de las aguas y la interrupción de los vientos alisios son elementos que inciden en este comportamiento del océano. La ausencia de estos vientos, junto con el incremento de la temperatura marina, ha favorecido la elevación del nivel del mar.

El nivel medio del mar en el litoral peruano se ha elevado hasta 61 centímetros en determinados puntos, según la Marina de Guerra. Foto: Andina.

Por otro lado, el vocero de la Marina de Guerra, Gustavo Córdova, señaló que las aguas del litoral presentan una anomalía térmica de aproximadamente 9 °C asociada al Fenómeno El Niño. La variación refleja la intensidad del calentamiento que se viene registrando en el mar peruano.

Córdova también precisó que este comportamiento no se concentra únicamente en la superficie, sino que alcanza profundidades de hasta 100 metros bajo el agua. De esta manera, el calentamiento tiene un alcance mayor dentro de la columna de agua marina.

Finalmente, advirtió que las temperaturas podrían intensificarse conforme se aproxime el verano. “A medida que nos acerquemos al verano temperatura se intensificará uy permitirá que haya condiciones para que se generen lluvias de mayor intensidad en la zona norte y centro del país”, indicó.