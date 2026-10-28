El alcalde provincial de Tumbes, Hildebrando Antón Navarro, informó que las recientes lluvias registradas causaron inundaciones y daños en viviendas de distintos sectores de la región.

La autoridad solicitó al Gobierno central más recursos para prevenir daños ante el pronóstico de nuevas lluvias, ante el riesgo de mayores daños. Asimismo, solicitó revisar la asignación de recursos para prevención y descolmatación.

Según el alcalde, los fondos fueron destinados a otras entidades, mientras que las municipalidades y el Gobierno Regional de Tumbes no habrían recibido recursos para estas labores.

Por ello, el financiamiento gubernamental solicitado permitiría comprar combustible y alquilar maquinaria privada, especialmente para los municipios que carecen de equipos propios.

Los distritos de La Cruz, Corrales y Tumbes resultaron afectados por lluvias acompañadas de relámpagos y truenos. La humedad también deterioró algunas viviendas de material noble.

Puerto Pizarro sufrió afectaciones por tener zonas bajo el nivel del mar. En las áreas urbano-marginales, la falta de pavimento y el suelo arcilloso dificultan el tránsito cuando llueve.

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“Cuando llueve, no hay forma de revertir esa situación. Asimismo, las zonas urbano-marginales donde no existe pavimento de concreto, solamente existe calamina y es de un material muy arcilloso que realmente se hace como jabón”, indicó en RPP.

El alcalde precisó que, ante el pronóstico de lluvias, la municipalidad realizó trabajos de descolmatación en distintas quebradas y sectores. Estos trabajos buscan evitar la acumulación de agua, pero la provincia sigue sin contar con un sistema integral de drenaje pluvial.

El alcalde señaló que el expediente del proyecto de drenaje, el cual forma parte de un convenio entre Perú y el Reino Unido y el cual permitirá evacuar el agua de lluvia, beneficiando a transportistas, peatones y vecinos.

“Hay un expediente ya casi al 95 % sobre el drenaje pluvial y que en el 2027 ojalá tenga los presupuestos para realizarlo, porque eso va a facilitar, va a beneficiar a la población porque ya no se van a acumular todos estos volúmenes de agua que realmente hacen que la ciudad esté anegada”, añadió.

Por otro lado, ante esta situación, la municipalidad y el Ejército realizan labores preventivas en el sector de la compuerta, donde confluyen las aguas de lluvia y del río.

En ese lugar se instalaron cuatro motobombas de ocho pulgadas y un trasvasador de doce pulgadas para reducir el riesgo de inundaciones.