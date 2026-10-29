El reto de Luz del Sur será anticiparse a las consecuencias del evento climático. (Foto: Difusión)
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Mayumi García
Mayumi García

Luz del Sur se prepara para afrontar los desafíos operativos que implicarían la azotada del Fenómeno El Niño (FEN) en los siguientes meses; ello, en un escenario en el que la continuidad del servicio eléctrico y la protección de su infraestructura serán claves. Para la compañía, el reto será anticiparse a las consecuencias del evento climático, sin descuidar sus planes de inversión y expansión de redes para atender el crecimiento de la demanda eléctrica.

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