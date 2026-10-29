Mario Gonzáles, gerente general de Luz del Sur, señaló que en lo que va del año la compañía muestra resultados positivos concernientes a la actividad operacional y también al desarrollo de proyectos internos para ampliación de redes.

“Al tercer trimestre del 2026, hemos tenido resultados superiores a los del año pasado. Los proyectos de consumo de energía han sido de alrededor del 5% más de un año normal, derivado sobre todo de un incremento de consumo de energía relacionado a las altas temperaturas”, manifestó el ejecutivo.

No obstante, el representante también mencionó algunas situaciones que han hecho retador la operación en este periodo, apuntando a un incremento en el robo de cables de cobre e incluso ultimamente también de aluminio. Estos actos delincuenciales han generado interrupciones no programadas que si bien no fueron graves, evidenciaron una frecuencia mayor este año.

“Adicional a ello, desde el punto de vista regulatorio, tenemos una situación tarifaria un poco más intensa. Pero, estamos trabajando en este tema, de modo de tener un resultado que nos permita seguir haciendo las obras pendientes, mejorar nuestras redes y ampliar el servicio”, refirió.

Acciones ante el Fenómeno El Niño

De cara a los siguientes meses y ante el embate del FEN, Gonzáles indicó que desde hace dos meses atrás ejecutan medidas preventivas a fin de reducir el impacto severo del clima, especialmente, en lo que respecta a la reubicación y protección de infraestructura en riesgo.

“Hemos identificado las subestaciones que podrían estar más comprometidas, y ya iniciamos la prevención. A eso se suma la incorporación del trabajo de emergencia durante el evento en sí, especialmente, en la zona este de Lima, como Santa Eulalia, Chosica y algunas partes de Ate, donde consideramos que vamos a tener más impacto por el FEN severo”, remarcó.

El ejecutivo agregó que adicional a esta área de concesión, también es de especial cuidado las zonas de quebradas, como Lurín, Punta Hermosa y Cañete. “En toda esas partes podemos tener rotura de vías de comunicación, lo cual no permite las atenciones de las emergencias eléctricas; además, de problemas con la infraestructura, tales como los postes que llevan la electricidad local a nuestros clientes”, detalló.

Mario Gonzáles, gerente general de Luz del Sur, participó en Perspectivas Económicas 2027, organizado por Diario Gestión. (Foto: GEC)

A partir de experiencias anteriores, como el ciclón Yaku en el 2023, la empresa ha experimentado afectaciones que van de dos a tres días, donde la cantidad de interrupciones puede variar de 5,000 clientes afectados a incluso 90,000 usuarios perjudicados. “Lo que queremos evitar es tener clientes sin energía y de darse la situación, reaccionar lo antes posible para la reanudación del servicio en el más breve plazo”, sostuvo el vocero.

Hasta el momento, Luz del Sur ha invertido alrededor de US$ 5 millones en trabajos de prevención y reposición de infraestructuras.

Crecimiento e inversiones 2027

Gonzáles sostuvo que tras un crecimiento de clientes que va en el orden del 3% a 3.5% anual, la compañía sí proyecta que el FEN impacte en la demanda; sin embargo, confió en que el panorama puede ser contrarrestado por un periodo de climas más cálidos.

“La gente consume más energía en sus casas, al igual que los centros comerciales y las oficinas que intensifican el uso de los aires acondicionados. Eso de alguna manera compensa la demanda”, explicó.

En general, el ejecutivo manifestó que la proyección del siguiente año es muy similar al de este 2026, con un rango de inversión de entre US$ 100 y US$ 130 millones, que se dirigen a mantenimiento de infraestructuras, crecimiento de redes para atención a clientes.

“También incorporamos un porcentaje de inversión en tecnología, en redes inteligentes; es decir, sistemas que nos permitan obtener más información de nuestras operaciones”, finalizó.